Приствольные круги - больная тема? Решения, которые сделают ваш сад идеальным

Жизнь вокруг ствола: 7 идей, как преобразить заброшенные приствольные круги

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый владелец загородного участка знает, что правильный уход за деревьями — это залог их здоровья и долголетия. Одним из важных элементов этого ухода является облагораживание приствольных кругов. Чем можно украсить пространство вокруг стволов, чтобы участок выглядел ухоженным и эстетичным?

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Проблема заросших приствольных кругов

Сам по себе приствольный круг — это пространство вокруг дерева, радиусом примерно равное диаметру кроны. Его принято поддерживать в чистоте, не допуская появления сорняков и травы. Но что делать, если эта территория все же зарастает?

Заросший приствольный круг выглядит неухоженно и может навредить дереву. Густая растительность создает конкуренцию корням за влагу и питательные вещества. Кроме того, она препятствует нормальной циркуляции воздуха вокруг ствола, что ослабляет иммунитет дерева.

Поэтому крайне важно регулярно поддерживать чистоту и порядок вокруг деревьев. Но как это лучше сделать, чтобы участок выглядел опрятно и эстетично? Рассмотрим несколько вариантов.

Мульчирование приствольных кругов

Одним из наиболее популярных и эффективных способов облагораживания приствольных кругов является мульчирование. Для этого используют различные органические материалы:

древесная кора или щепа;

измельченная листва или хвоя;

солома, опилки или пеньковая крошка;

перегной, торф или компост.

Мульча толщиной 5-10 см выполняет сразу несколько важных функций:

подавляет рост сорняков и травы

сохраняет влагу в почве;

обогащает грунт полезными веществами;

защищает корни от перегрева и промерзания;

улучшает внешний вид приствольного круга.

Кроме того, мульчированные приствольные круги имеют аккуратный, ухоженный вид, что заметно украшает весь участок.

Декоративная отсыпка

Еще один популярный способ облагораживания приствольных кругов — это декоративная отсыпка. Для этого используют следующие материалы:

гравий или мраморная крошка;

речная галька или декоративный камень;

цветная щепа или кора;

цпециальные мульчирующие материалы.

Такая отсыпка не только препятствует росту сорняков, но и придает аккуратный, ухоженный вид вокруг деревьев. Кроме того, она может стать основой для высадки декоративных растений.

Живые бордюры и низкорослые растения

Чтобы еще больше украсить приствольные круги, можно высадить вокруг деревьев специальные декоративные растения. Это могут быть:

невысокие многолетники (например, очитки, тимьян, иберис);

вьющиеся лианы (плющ, девичий виноград);

карликовые кустарники (барбарис, спирея, можжевельник).

Такие растения не только украсят участок, но и помогут предотвратить появление сорняков. Кроме того, они создадут мягкий переход между деревом и газоном.

Итак, есть множество способов, чем можно облагородить приствольные круги и сделать участок еще более ухоженным и красивым. Главное — регулярно поддерживать чистоту и порядок вокруг деревьев.