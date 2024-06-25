Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения

Секретные цветы для июльских посевов: о них не знает 90% дачников

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие садоводы-любители считают, что посев цветов в середине лета бесполезен и бессмысленен. Но это совсем не так! Оказывается, в июле можно и нужно высевать целый ряд красивоцветущих культур, которые будут радовать глаз вплоть до самой осени. И таких растений больше, чем вы думаете.

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Июльские посевы — шанс продлить цветение

Традиционно большинство дачников сосредотачивается на посеве и посадке цветов весной, чтобы уже к лету они зацвели. Но, к сожалению, к июлю большинство из них отцветает, а на участке остаются лишь зеленые заросли.

Между тем, посев многих однолетников именно в июле позволяет существенно продлить период цветения на вашем участке. Такие растения порадуют вас яркими красками и свежестью вплоть до самых первых морозов.

Какие цветы стоит посеять в июле?

Вот самые лучшие варианты для июльских посевов:

астры. Одни из самых красивых и ярких летних цветов. Июльские посевы позволят получить пышные растения, которые зацветут в сентябре;

космея. Нежные и изящные цветки этого растения будут цвести вплоть до первых морозов;

бархатцы. Неприхотливые, ароматные и долгоцветущие бархатцы легко;

календула. Яркие солнечные цветки этого растения будут радовать глаз до поздней осени;

целозия. Головчатые соцветия этого экзотического растения выглядят очень эффектно;

васильки. Синие пушистые цветки этих неприхотливых растений станут прекрасным дополнением любого цветника;

цинния. Роскошные пышные соцветия цинний будут радовать вас до глубокой осени;

фацелия. Неприхотливое растение с нежными сиреневыми цветками.

Высаживать эти культуры лучше всего в середине-конце июля. Тогда они успеют хорошо укорениться и зацвести в августе-сентябре, когда многие другие цветы уже отцветут.

Не упустите свой шанс продлить сезон ярких красок на своем участке! Попробуйте июльские посевы — и вы удивитесь, как много красивых цветов можно вырастить даже в самый разгар лета.