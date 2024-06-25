Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения

Многие садоводы-любители считают, что посев цветов в середине лета бесполезен и бессмысленен. Но это совсем не так! Оказывается, в июле можно и нужно высевать целый ряд красивоцветущих культур, которые будут радовать глаз вплоть до самой осени. И таких растений больше, чем вы думаете.
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Июльские посевы — шанс продлить цветение
Традиционно большинство дачников сосредотачивается на посеве и посадке цветов весной, чтобы уже к лету они зацвели. Но, к сожалению, к июлю большинство из них отцветает, а на участке остаются лишь зеленые заросли.
Между тем, посев многих однолетников именно в июле позволяет существенно продлить период цветения на вашем участке. Такие растения порадуют вас яркими красками и свежестью вплоть до самых первых морозов.
Какие цветы стоит посеять в июле?
Вот самые лучшие варианты для июльских посевов:
астры. Одни из самых красивых и ярких летних цветов. Июльские посевы позволят получить пышные растения, которые зацветут в сентябре;
космея. Нежные и изящные цветки этого растения будут цвести вплоть до первых морозов;
бархатцы. Неприхотливые, ароматные и долгоцветущие бархатцы легко;
календула. Яркие солнечные цветки этого растения будут радовать глаз до поздней осени;
целозия. Головчатые соцветия этого экзотического растения выглядят очень эффектно;
васильки. Синие пушистые цветки этих неприхотливых растений станут прекрасным дополнением любого цветника;
цинния. Роскошные пышные соцветия цинний будут радовать вас до глубокой осени;
фацелия. Неприхотливое растение с нежными сиреневыми цветками.
Высаживать эти культуры лучше всего в середине-конце июля. Тогда они успеют хорошо укорениться и зацвести в августе-сентябре, когда многие другие цветы уже отцветут.
Не упустите свой шанс продлить сезон ярких красок на своем участке! Попробуйте июльские посевы — и вы удивитесь, как много красивых цветов можно вырастить даже в самый разгар лета.