Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пудинг из манки с ягодами: безумно вкусный и полезный молочный десерт
Ветеринары рассказали, какую рыбу нельзя давать коту
Шпинат полезен для сердца и нервной системы
Почему кожа лица может быть темнее тела: главные факторы
Под Туапсе возродят чайные плантации
Как делать заминку после тренировки?
Эксперты рассказали, какие устройства сделать летнюю поездку на автомобиле комфортной
В Москве продолжается рост цен на бензин и дизельное топливо
Павел Рудченко: тур Эдуарда Шарлота по России невозможен
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения

Секретные цветы для июльских посевов: о них не знает 90% дачников

2:20
Садоводство » Цветы

Многие садоводы-любители считают, что посев цветов в середине лета бесполезен и бессмысленен. Но это совсем не так! Оказывается, в июле можно и нужно высевать целый ряд красивоцветущих культур, которые будут радовать глаз вплоть до самой осени. И таких растений больше, чем вы думаете.

Секретные цветы для июльских посевов: о них не знает 90% дачников
Фото: commons.wikimedia.org by Galilea is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Июльские посевы — шанс продлить цветение

Традиционно большинство дачников сосредотачивается на посеве и посадке цветов весной, чтобы уже к лету они зацвели. Но, к сожалению, к июлю большинство из них отцветает, а на участке остаются лишь зеленые заросли.

Между тем, посев многих однолетников именно в июле позволяет существенно продлить период цветения на вашем участке. Такие растения порадуют вас яркими красками и свежестью вплоть до самых первых морозов.

Какие цветы стоит посеять в июле?

Вот самые лучшие варианты для июльских посевов:

  • астры. Одни из самых красивых и ярких летних цветов. Июльские посевы позволят получить пышные растения, которые зацветут в сентябре;
  • космея. Нежные и изящные цветки этого растения будут цвести вплоть до первых морозов;
  • бархатцы. Неприхотливые, ароматные и долгоцветущие бархатцы легко;
  • календула. Яркие солнечные цветки этого растения будут радовать глаз до поздней осени;
  • целозия. Головчатые соцветия этого экзотического растения выглядят очень эффектно;
  • васильки. Синие пушистые цветки этих неприхотливых растений станут прекрасным дополнением любого цветника;
  • цинния. Роскошные пышные соцветия цинний будут радовать вас до глубокой осени;
  • фацелия. Неприхотливое растение с нежными сиреневыми цветками.

Высаживать эти культуры лучше всего в середине-конце июля. Тогда они успеют хорошо укорениться и зацвести в августе-сентябре, когда многие другие цветы уже отцветут.

Не упустите свой шанс продлить сезон ярких красок на своем участке! Попробуйте июльские посевы — и вы удивитесь, как много красивых цветов можно вырастить даже в самый разгар лета.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Стрелкование лука: почему это происходит и как защитить урожай от потерь
Применение авиабомб ФАБ-3000 на спецоперации себя оправдает Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
Могут приносить не только тапки: топ-5 самых умных пород собак
Могут приносить не только тапки: топ-5 самых умных пород собак
Последние материалы
Ветеринары рассказали, какую рыбу нельзя давать коту
Шпинат полезен для сердца и нервной системы
Почему кожа лица может быть темнее тела: главные факторы
Под Туапсе возродят чайные плантации
Как делать заминку после тренировки?
Эксперты рассказали, какие устройства сделать летнюю поездку на автомобиле комфортной
В Москве продолжается рост цен на бензин и дизельное топливо
Павел Рудченко: тур Эдуарда Шарлота по России невозможен
Как изменится стоимость ипотечного страхования после июльских изменений
Банки привлекают вкладчиков высокими ставками: что нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников