Хотите получить больше и крупнее яблок? Тогда попробуйте летнюю обрезку!

Болезни и вредители под контролем: как летняя обрезка защищает яблони

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Большинство садоводов привыкли проводить обрезку плодовых деревьев весной или поздней осенью. Однако многие не знают, что обрезку яблонь можно и нужно проводить и в летний период — в частности, в июле. Эта процедура имеет ряд важных преимуществ и позволяет существенно улучшить урожайность и здоровье деревьев.

Зачем обрезать яблоню летом?

Летняя обрезка яблонь преследует сразу несколько важных целей:

формирование кроны и побегов. В июле активно растут побеги, и обрезка позволяет придать кроне нужную форму и направить рост в нужное русло;

улучшение освещенности. Убирая загущающие и пересекающиеся ветви, мы улучшаем доступ солнечного света к центру кроны и к нижним побегам. Это повышает их плодоношение;

борьба с болезнями. Убирая сухие, поврежденные и больные ветви, мы устраняем источники инфекции и предотвращаем распространение болезней;

увеличение размера и качества плодов. Грамотная летняя обрезка стимулирует образование более крупных и сочных яблок.

Как правильно обрезать яблоню летом?

Для летней обрезки яблонь лучше всего подходит период с середины июня до середины августа, когда деревья активно растут и набирают силу.

Основные правила летней обрезки:

удаляйте все сухие, поврежденные и больные ветви. Срезайте их до здоровой древесины;

убирайте загущающие, пересекающиеся и растущие вертикально вверх ветви. Это улучшит освещенность кроны;

удаляйте все "водяные" побеги, растущие от основания ствола. Они отнимают силы у дерева;

прореживайте загущенные участки кроны, оставляя 15-20 см между ветвями. Это улучшит доступ света и воздуха;

не обрезайте центральный проводник и основные скелетные ветви. Срезайте только второстепенные побеги;

обрезку проводите сухим, безветренным днем. Обработайте срезы садовым варом или краской.

Летняя обрезка хоть и требует больших усилий, но она стократно окупается повышением урожайности, улучшением качества плодов и общего здоровья яблонь.