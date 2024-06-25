Хотите получить больше и крупнее яблок? Тогда попробуйте летнюю обрезку!

Большинство садоводов привыкли проводить обрезку плодовых деревьев весной или поздней осенью. Однако многие не знают, что обрезку яблонь можно и нужно проводить и в летний период — в частности, в июле. Эта процедура имеет ряд важных преимуществ и позволяет существенно улучшить урожайность и здоровье деревьев.
Зачем обрезать яблоню летом?
Летняя обрезка яблонь преследует сразу несколько важных целей:
формирование кроны и побегов. В июле активно растут побеги, и обрезка позволяет придать кроне нужную форму и направить рост в нужное русло;
улучшение освещенности. Убирая загущающие и пересекающиеся ветви, мы улучшаем доступ солнечного света к центру кроны и к нижним побегам. Это повышает их плодоношение;
борьба с болезнями. Убирая сухие, поврежденные и больные ветви, мы устраняем источники инфекции и предотвращаем распространение болезней;
увеличение размера и качества плодов. Грамотная летняя обрезка стимулирует образование более крупных и сочных яблок.
Как правильно обрезать яблоню летом?
Для летней обрезки яблонь лучше всего подходит период с середины июня до середины августа, когда деревья активно растут и набирают силу.
Основные правила летней обрезки:
удаляйте все сухие, поврежденные и больные ветви. Срезайте их до здоровой древесины;
убирайте загущающие, пересекающиеся и растущие вертикально вверх ветви. Это улучшит освещенность кроны;
удаляйте все "водяные" побеги, растущие от основания ствола. Они отнимают силы у дерева;
прореживайте загущенные участки кроны, оставляя 15-20 см между ветвями. Это улучшит доступ света и воздуха;
не обрезайте центральный проводник и основные скелетные ветви. Срезайте только второстепенные побеги;