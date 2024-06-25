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Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению

Хотите избавиться от тли на год? Вам нужно всего 20 капель этого средства!

2:33
Садоводство » Советы

Тля — настоящая проблема для любого огородника. Эти мелкие, но очень прожорливые насекомые способны в короткие сроки погубить целые посадки. Как с ними бороться? Существуют сотни народных рецептов и химических средств, но большинство из них требуют регулярного применения и не слишком эффективны.

Хотите избавиться от тли на год? Вам нужно всего 20 капель этого средства!
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Однако есть один действительно действенный и долгосрочный способ избавиться от тли. Он основан на использовании специального инсектицидного препарата, который позволяет избавиться от вредителей на целый год вперёд после однократного применения.

Речь идёт об инсектицидном средстве Имидаклоприд. Оно относится к классу неоникотиноидных соединений и отличается крайне высокой эффективностью против большинства сосущих насекомых-вредителей, включая тлю.

Особенность Имидаклоприда в том, что он действует системно. То есть после обработки растения этим препаратом он распространяется по всем его частям, включая корни, и весь период вегетации отпугивает или убивает вредителей, которые пытаются на него посягнуть.

Использовать Имидаклоприд очень просто. Достаточно развести 20 капель препарата в 1 литре воды и обработать им все растения на вашем участке. Одного такого раствора хватит на 10-12 кв. м.

Обработку нужно проводить в сухую безветренную погоду, равномерно смачивая все части растений, включая листья, стебли, и даже почву вокруг. Через несколько часов средство полностью впитается и начнет свою работу.

После этого в течение целого года вам не придется волноваться о появлении тли или других сосущих насекомых. Имидаклоприд будет надежно защищать ваши культуры, не позволяя вредителям нанести им серьезный вред.

Уникальность этого препарата заключается в его длительном системном действии. В отличие от большинства инсектицидов, которые быстро смываются дождями или теряют эффективность, Имидаклоприд надолго остается в растении. Он постепенно высвобождается из его тканей, обеспечивая многомесячную защиту.

Такой способ борьбы с тлей с помощью Имидаклоприда позволяет огородникам забыть о регулярных обработках и тратах на различные средства защиты. Одного применения хватает, чтобы ваши растения были надёжно защищены на протяжении всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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