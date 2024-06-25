Проливные дожди уничтожили ваш огород? Есть простые способы спасти посадки

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Спасаем грядки от последствий ливней

2:06
Садоводство » Советы

Ливневые дожди — настоящее испытание для любого огорода. Переувлажнённая почва, размытые грядки, забитые сорняками, — всё это знакомо каждому дачнику. Но не стоит отчаиваться: есть проверенные способы быстро вернуть вашим посадкам здоровый и ухоженный вид после сильных осадков.

Спасаем грядки от последствий ливней
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сначала нужно оценить масштаб последствий дождливой погоды. Если участок сильно затоплен, начните с откачки излишней влаги. Для этого прокопайте дренажные канавки, которые отведут воду с грядок. Убедитесь, что вода хорошо отводится и не застаивается.

Как только поверхность грядок подсохнет, приступайте к взрыхлению почвы. Это позволит насытить её кислородом, что очень важно для корней растений. Аккуратно разрыхлите верхний слой грунта граблями или культиватором, стараясь не вытаскивать всходы. Влага, проникающая в рыхлую почву, будет равномерно распределяться по корневой системе.

Не забывайте и о борьбе с сорняками. После дождей они вырастают особенно быстро, отнимая у ваших культур питательные вещества и влагу. Ручной прополкой избавляйтесь от сорных растений, стараясь удалять их вместе с корнями. Также можно использовать мульчу, которая подавляет рост сорняков.

Чтобы уберечь почву от вторичного уплотнения, накройте грядки органической мульчей. Для этой цели подойдёт сухая трава, солома, опилки, кора деревьев. Мульча не только сохранит влагу, но и предотвратит образование корки на поверхности.

Кроме того, не помешает провести некорневую подкормку ваших растений. Это поможет компенсировать потери питательных веществ, вымытых дождями. Используйте жидкие комплексные удобрения, богатые макро- и микроэлементами.

Следуя этим нехитрым советам, вы быстро восстановите плодородие грядок и вернёте растениям здоровый вид после проливных дождей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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