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Не можете добиться повторного цветения орхидеи? Виноваты эти 6 типичных ошибок

Вы тоже допускаете эти ошибки с орхидеями? Вот почему они перестают цвести

2:56
Садоводство » Цветы

Орхидеи стали настоящим символом изящества и утонченности. Эти экзотические цветы заслуженно пользуются популярностью среди любителей комнатных растений. Однако многие сталкиваются с проблемой: орхидея, которая активно цвела в магазине, после покупки перестаёт цвести. В чём же кроется причина?

Вы тоже допускаете эти ошибки с орхидеями? Вот почему они перестают цвести
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самые распространенные ошибки в уходе за орхидеями

1. Неправильный полив. Орхидеи — эпифитные растения, в природе они обитают на стволах и ветвях деревьев. Поэтому они не выносят застоя влаги в субстрате. Необходимо поливать орхидеи умеренно, давая грунту просыхать между поливами. Избыток влаги может вызвать гниение корней.

2. Недостаток света. Орхидеи требуют достаточного освещения, хотя и не любят прямых солнечных лучей. Лучше всего размещать их на восточных или западных окнах. Недостаток света приводит к отсутствию цветения.

3. Неподходящая температура. Орхидеям комфортно при температуре 18-25°C днем и 14-18°C ночью. Резкие перепады температур неблагоприятно сказываются на их росте и развитии.

4. Отсутствие периода покоя. После цветения орхидеям необходим период отдыха, во время которого нужно умеренно поливать и снизить температуру содержания. Этот этап важен для закладки новых бутонов.

5. Неправильный подбор субстрата. Орхидеи предпочитают воздухопроницаемый субстрат, состоящий из коры, торфа, древесного угля. Земля для комнатных растений не подходит.

6. Недостаток питания. Цветение орхидей особенно требовательно к регулярной подкормке специальными удобрениями для орхидей. Нехватка минеральных веществ лишает растение сил для цветения.

Как стимулировать повторное цветение орхидеи

Если ваша орхидея перестала цвести, не спешите её списывать. Существуют действенные методы, которые помогут вернуть её к активному цветению:

— Обрежьте цветоносный стебель после того, как отцветут последние цветки. Это простимулирует закладку новых бутонов.

— Создайте орхидее период покоя: сократите полив, снизьте температуру, уменьшите интенсивность освещения.

— Своевременно пересаживайте орхидеи, обновляя субстрат. Это важно делать раз в 1-2 года.

— Регулярно подкармливайте растение специальными удобрениями для орхидей.

— Обрабатывайте растение от вредителей и болезней, чтобы оно не тратило силы на борьбу с ними.

Соблюдая все эти правила, вы сможете добиться повторного цветения орхидеи.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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