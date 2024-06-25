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Хотите богатый урожай моркови? Этапы правильной подкормки в июне, которые вам помогут

Используйте эти методы подкормки морковки в июне

2:42
Садоводство » Овощи

Июнь — ответственный период в выращивании моркови. Именно в этом месяце растение активно наращивает корнеплоды и нуждается в дополнительном питании. Правильная подкормка в июне позволит получить крупные, сочные и сладкие корнеплоды к осени.

Используйте эти методы подкормки морковки в июне
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что нужно моркови в июне

В июне морковь переживает пик своего роста. Для формирования сочных, хрустящих корнеплодов растению необходимо регулярное и сбалансированное питание. Наиболее важные элементы, которых требует морковь в этот период:

  • азот — стимулирует рост ботвы и корней;
  • фосфор — активизирует корнеобразование и улучшает вкусовые качества;
  • калий — укрепляет иммунитет растения и повышает лёжкость корнеплодов;
  • кальций — отвечает за упругость и плотность корнеплода.
  • микроэлементы — участвуют в различных обменных процессах.

Виды подкормок для моркови в июне

Для удовлетворения потребностей растения в июне наилучший результат даст комплексное внесение различных удобрений:

1. Органические подкормки. Отлично подойдут перепревший навоз, куриный помёт, древесная зола, травяной настой. Они не только питают, но и улучшают структуру почвы.

2. Минеральные удобрения. Можно использовать комплексные удобрения NPK, а также отдельные соли калия, фосфора и кальция.

3. Микроудобрения. Бор, марганец, медь, цинк — эти микроэлементы необходимы для полноценного развития моркови.

4. Препараты на основе гуминовых кислот. Они стимулируют рост корней и повышают устойчивость растений к стрессам.

Сроки и последовательность подкормки моркови

Первую подкормку осуществляют в начале июня, когда ботва моркови достигнет высоты 10-15 см. В это время вносят органику — перепревший навоз, птичий помёт или древесную золу.

Спустя 2-3 недели, во второй половине июня, проводят внесение минеральных удобрений. Идеальное соотношение — азот, фосфор, калий (1:2:3).

Если культура нуждается в микроэлементах, их вносят одновременно с минеральными подкормками в виде специальных смесей.

Регулярное и сбалансированное питание в июне — залог получения богатого урожая моркови. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим корнеплодам максимально благоприятные условия для роста и развития.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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