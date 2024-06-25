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Ваша смородина превратилась в "старичка"? Узнайте, как её эффективно омолодить

Используйте эти методы, чтобы вернуть молодость смородине

2:46
Садоводство » Деревья и кустарники

Красная смородина относится к числу долгоживущих культур, но и она со временем может приходить в упадок. Переизбыток старых ветвей, скудное плодоношение, а порой и полное отсутствие ягод — всё это признаки необходимости омоложения куста. Но как это правильно сделать?

Используйте эти методы, чтобы вернуть молодость смородине
Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Причины старения куста красной смородины

Обычно кусты красной смородины благополучно плодоносят на протяжении 15-20 лет. Однако по истечении этого срока они начинают стареть и терять свою продуктивность. Основные признаки надвигающейся старости:

  • увеличение количества старых, одревесневших побегов на кусте;
  • постепенное уменьшение размера и количества ягод;
  • снижение общей урожайности куста;
  • медленное восстановление после зимовки.

Такое состояние связано как с исчерпанием жизненных сил растения, так и с ухудшением условий его произрастания. Вовремя проведённое омоложение позволит продлить продуктивный период смородины.

Как омолодить старый куст красной смородины: пошаговая инструкция

1. Определите, подлежит ли омоложению ваш куст. Для этого внимательно осмотрите его на предмет признаков старения. Если их большинство, приступайте к процедуре.

2. Вырежьте все старые, одревесневшие побеги до самой земли. Оставьте лишь 3-4 молодых, здоровых стебля.

3. Обрежьте оставшиеся ветви куста на высоту 15-20 см от поверхности почвы. Это ускорит появление новой молодой поросли.

4. Удалите все сухие, повреждённые и неплодоносящие ветви.

5. Внесите под куст перегной или компост, это усилит рост новых побегов.

6. Мульчируйте приствольный круг торфом, древесной корой или опилками. Это защитит корневую систему и сохранит влагу в почве.

7. В первый год после омоложения не ждите полноценного урожая — процесс восстановления куста займет некоторое время.

8. На следующий год равномерно распределите по 3-4 самых сильных побега, сформировав новый каркас куста.

9. Ежегодно удаляйте старые одревесневшие ветки, оставляя только молодые приросты. Так вы будете поддерживать омоложение куста.

Следуя этим рекомендациям, вы вернёте вашему старому кусту красной смородины молодость и способность к обильному плодоношению. Регулярное омоложение позволит продлить жизнь этой ценной ягодной культуры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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