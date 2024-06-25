Хотите, чтобы ваши пионы зацвели пышнее? Подкармливайте их этими средствами в июле

Секреты обильного цветения пионов на следующий год: июльская подкормка

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пионы — одни из самых красивых и неприхотливых многолетних растений. Они радуют садоводов своими огромными бутонами и яркими цветами практически каждое лето. Но чтобы любимые пионы ежегодно цвели особенно обильно и эффектно, важно правильно за ними ухаживать, в том числе вовремя проводить подкормку.

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Июль — идеальное время для подпитки пионов питательными веществами. В этот период у растений активно идет накопление ресурсов для следующего сезона цветения. Грамотная подкормка в июле позволит обеспечить пышное и продолжительное цветение пионов уже в следующем году.

Какие подкормки для пионов лучше всего применять в июле?

1. Комплексное минеральное удобрение

Используйте сбалансированное минеральное удобрение с оптимальным соотношением азота, фосфора и калия (например, 10-10-10 или 15-15-15). Такая подкормка обеспечит пионам все необходимые элементы питания для хорошего развития. Вносите раствор под корень или распыляйте гранулы.

2. Органические удобрения

Отличный вариант для июльской подкормки пионов — перегной, компост или куриный помёт. Органика постепенно высвобождает питательные вещества, которые усваиваются растениями. Внесите удобрения в приствольные круги или мульчируйте ими приствольные круги.

3. Суперфосфат

Этот фосфорсодержащий препарат отлично стимулирует цветение пионов. Внесите его в почву в пределах корневой системы растений, заделав на глубину 10-15 см.

4. Калийные удобрения

Подкормка сернокислым калием или древесной золой укрепляет корневую систему пионов, способствует обильному цветению. Вносите эти удобрения по краю приствольного круга.

Вносите подкормки для пионов равномерно по всей площади приствольного круга, чтобы питательные вещества равномерно распределились по корневой системе.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете обеспечить своим любимым пионам идеальные условия для закладки цветочных почек и пышного цветения в следующем сезоне.