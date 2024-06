Стрелкование лука: почему это происходит и как защитить урожай от потерь

Your browser does not support the audio element.

Когда лук даёт стрелку, это сильно расстраивает многих огородников. Ведь энергия растения уходит на формирование цветоноса, а не на наращивание самой луковицы. В результате урожай может оказаться значительно ниже ожидаемого. Давайте разберёмся, почему лук уходит в стрелку, и как этого избежать.

Фото: Own work by Vidor is licensed under the public domain