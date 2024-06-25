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Стрелкование лука: почему это происходит и как защитить урожай от потерь

4 главные причины, по которым лук уходит в стрелку, и как с этим справиться

2:39
Садоводство » Советы

Когда лук даёт стрелку, это сильно расстраивает многих огородников. Ведь энергия растения уходит на формирование цветоноса, а не на наращивание самой луковицы. В результате урожай может оказаться значительно ниже ожидаемого. Давайте разберёмся, почему лук уходит в стрелку, и как этого избежать.

4 главные причины, по которым лук уходит в стрелку, и как с этим справиться
Фото: Own work by Vidor is licensed under the public domain

Что такое стрелкование лука?

Стрелкование — это процесс формирования цветоноса у репчатого лука. Вместо того, чтобы наращивать массу луковицы, растение направляет свои ресурсы на развитие длинного стебля, который несет соцветие. После того, как стрелка полностью сформируется, она зацветет и даст семена.

Причины, по которым лук уходит в стрелку

Раннее стрелкование лука может быть вызвано несколькими факторами:

1. Неправильные сроки посева/посадки
Если высаживать лук слишком рано весной, когда почва ещё холодная, это может спровоцировать преждевременное стрелкование. Оптимальные сроки зависят от сорта и региона, но, как правило, это 2-я половина апреля — май.

2. Неподходящие погодные условия
Чередование прохладных и жарких периодов, резкие перепады температур также могут стать причиной ухода лука в стрелку. Особенно склонны к этому мелкосетчатые и душистые сорта.

3. Недостаток питания
Нехватка в почве азота, фосфора, калия или микроэлементов может вызвать преждевременное формирование стрелок. Лук очень требователен к питательным веществам.

4. Стресс растений
Любые стрессовые факторы, будь то засуха, заморозки, механические повреждения или болезни, могут спровоцировать уход в стрелку.

Как избежать стрелкования лука?

Чтобы минимизировать риск ухода лука в стрелку, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Своевременно высаживать лук, ориентируясь на погодные условия и сорта.
2. Обеспечивать оптимальное питание растений, вовремя вносить органические и минеральные удобрения.
3. Поддерживать рыхлую, влажную и насыщенную кислородом почву.
4. Защищать посадки от стрессовых воздействий — заморозков, засухи, вредителей.
5. При появлении первых признаков стрелкования своевременно удалять их.

Соблюдение этих несложных правил позволит вам получить хороший урожай репчатого лука с крупными, сочными луковицами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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