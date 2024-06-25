Эти растения не любят крапивный настой: рассказываем почему

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Осторожно: крапивный настой может навредить этим растениям

2:38
Садоводство » Советы

Настой из крапивы — одно из самых популярных и эффективных народных средств для удобрения и обработки растений в саду и огороде. Он содержит большое количество полезных минералов и биологически активных веществ, которые благотворно влияют на развитие многих культур. Однако не все растения одинаково хорошо реагируют на крапивный настой.

На кого крапивный настой действует агрессивно?

Несмотря на общее положительное влияние крапивы, её активные вещества могут негативно сказаться на некоторых растениях:

1. Орхидеи. Эти капризные цветы не переносят избыток азота, который содержится в крапивном настое. Его применение может привести к загниванию корней и гибели орхидей.

2. Папоротники. Папоротники тоже предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Подкисление грунта крапивным настоем может нанести вред этим растениям.

3. Хвойные культуры. Такие деликатные растения, как ели, сосны, можжевельники, могут отреагировать на внесение крапивной подкормки хлорозом или даже пожелтением и сбрасыванием хвои.

4. Луковичные. Луковичные культуры, такие как тюльпаны, нарциссы, лилии, очень плохо переносят повышенную кислотность грунта, которую создает крапива.

5. Некоторые комнатные цветы. Агрессивное действие крапивного настоя может проявиться и на нежных домашних растениях, например, фиалках, бегониях, глоксиниях.

Альтернативные варианты удобрения

Если у вас на участке произрастают культуры, чувствительные к кислотности, не стоит применять для их подкормки крапивный настой. Вместо этого лучше использовать другие органические удобрения, такие как:

  • навозную жижу;
  • настой яичной скорлупы;
  • настой зелёных удобрений (ботвы, сидератов);
  • настой древесной золы.

Эти подкормки будут более щадящими для капризных растений, но при этом обеспечат их питанием и защитой от вредителей. Главное — не перестараться с дозировками и соблюдать рекомендации по применению.

Помните, что любые удобрения, даже самые натуральные, нужно вносить с осторожностью. Перед обработкой культур, чувствительных к повышенной кислотности, лучше протестировать их реакцию на крапивный настой. Это поможет избежать ожогов и других негативных последствий.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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