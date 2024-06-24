Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай

Июль — самый разгар сезона для огуречных грядок. В этот период растениям необходимо особенно тщательное питание, ведь им приходится активно наращивать зелёную массу и наливать множество плодов. Как же правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить обильный и качественный урожай?
К июлю огуречные кусты уже хорошо разрослись, активно цветут и завязывают плоды. Интенсивный рост и обильное плодоношение требуют большого количества питательных веществ. Часто к этому моменту в почве истощаются запасы азота, фосфора и калия, необходимых для развития растений.
Также огурцам в июле требуется дополнительная подпитка кальцием, магнием, бором и другими микроэлементами. Их нехватка может привести к болезням, замедлению роста и ухудшению качества плодов.
Опытные садоводы рекомендуют использовать следующие виды подкормок для огурцов в период активного плодоношения:
1. Органические подкормки. Это могут быть куриный помёт, коровий или конский навоз, древесная зола, компост. Их вносят в почву под корень или используют для приготовления жидких настоев.
2. Минеральные удобрения. Хорошо подойдут комплексные минеральные составы с повышенным содержанием калия и фосфора, например, суперфосфат, сульфат калия, нитрофокса. Важно вносить их в соответствии с рекомендациями и не превышать дозировки.
3. Микроэлементные подкормки. Эффективны внекорневые подкормки на основе бора, кальция, магния. Их можно разводить в воде и опрыскивать кусты. Также помогут специальные комплексные микроудобрения.
Важно! Вносить подкормки следует регулярно, не реже 1 раза в 2 недели. Для обработки лучше всего выбирать пасмурные дни или вечерние часы, чтобы избежать ожогов листвы.
Секреты получения высокого урожая огурцов
Кроме своевременной и правильной подкормки, для обильного плодоношения огурцов в июле важно:
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.