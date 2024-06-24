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Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай

Эти советы помогут добиться большого урожая огурцов

2:41
Садоводство » Советы

Июль — самый разгар сезона для огуречных грядок. В этот период растениям необходимо особенно тщательное питание, ведь им приходится активно наращивать зелёную массу и наливать множество плодов. Как же правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить обильный и качественный урожай?

Эти советы помогут добиться большого урожая огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чего не хватает огурцам в июле?

К июлю огуречные кусты уже хорошо разрослись, активно цветут и завязывают плоды. Интенсивный рост и обильное плодоношение требуют большого количества питательных веществ. Часто к этому моменту в почве истощаются запасы азота, фосфора и калия, необходимых для развития растений.

Также огурцам в июле требуется дополнительная подпитка кальцием, магнием, бором и другими микроэлементами. Их нехватка может привести к болезням, замедлению роста и ухудшению качества плодов.

Чем и как подкармливать огурцы в июле

Опытные садоводы рекомендуют использовать следующие виды подкормок для огурцов в период активного плодоношения:

1. Органические подкормки. Это могут быть куриный помёт, коровий или конский навоз, древесная зола, компост. Их вносят в почву под корень или используют для приготовления жидких настоев.

2. Минеральные удобрения. Хорошо подойдут комплексные минеральные составы с повышенным содержанием калия и фосфора, например, суперфосфат, сульфат калия, нитрофокса. Важно вносить их в соответствии с рекомендациями и не превышать дозировки.

3. Микроэлементные подкормки. Эффективны внекорневые подкормки на основе бора, кальция, магния. Их можно разводить в воде и опрыскивать кусты. Также помогут специальные комплексные микроудобрения.

Важно! Вносить подкормки следует регулярно, не реже 1 раза в 2 недели. Для обработки лучше всего выбирать пасмурные дни или вечерние часы, чтобы избежать ожогов листвы.

Секреты получения высокого урожая огурцов

Кроме своевременной и правильной подкормки, для обильного плодоношения огурцов в июле важно:

  • поддерживать оптимальный полив — не допускать пересыхания или переувлажнения грунта;
  • своевременно удалять отплодоносившие побеги, формируя куст;
  • мульчировать грядки перегноем или соломой, чтобы сохранить влагу;
  • защищать растения от вредителей и болезней при помощи народных или биологических методов.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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