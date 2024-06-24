Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней

Делимся советами, как применяют чистотел дачники

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чистотел — одно из самых неприхотливых и полезных растений на дачном участке. Этот яркий цветущий сорняк издавна используется в народной медицине и народном хозяйстве. Сегодня мы расскажем, как опытные дачники применяют чистотел для борьбы с вредителями и болезнями в саду и огороде.

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Особенности состава и свойства чистотела

Чистотел содержит в своем составе множество ценных веществ, в том числе:

алкалоиды (хелидонин, протопин, сангвинарин), обладающие инсектицидными и фунгицидными свойствами;

органические кислоты (молочная, яблочная, лимонная);

витамины (A, C, B1, B2, B6, K);

микроэлементы (железо, медь, марганец).

Благодаря такому богатому химическому составу, чистотел не только подавляет развитие многих вредных насекомых и патогенных грибков, но и обладает ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами.

Эффективные способы применения чистотела в саду и огороде

Опытные дачники широко используют различные части этого растения для профилактики и лечения садово-огородных культур:

1. Настой из свежих листьев и стеблей чистотела.

Готовят его путём кипячения 0,5 кг измельченного сырья в 10 л воды в течение 40-60 минут. Затем остужают, процеживают и используют для опрыскивания растений, поражённых вредителями (тлёй, паутинными клещами, гусеницами) или болезнями (мучнистой росой, ржавчиной, серой гнилью).

2. Компрессы из свежих листьев чистотела.

Применяют для лечения грибковых заболеваний овощных культур (фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз). Свежие размятые листья накладывают на больные участки растений, закрывают плёнкой и оставляют на 30 минут.

3. Применение высушенных измельчённых стеблей и листьев.

Сухое сырье используют для мульчирования почвы вокруг растений. Оно выделяет вещества, отпугивающие садовых вредителей (улиток, слизней, долгоносиков).

4. Порошок из высушенных корней чистотела.

Его добавляют в почву или разбрасывают вокруг посадок корнеплодных овощей (моркови, редиса, свёклы). Он помогает защитить их от морковной мухи, свекловичной минирующей мушки и других вредителей.

Чистотел — настоящий эликсир для вашего сада. Используйте его разнообразные полезные свойства, и ваши растения будут защищены от вредителей и болезней без применения опасных химических средств.