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Как избавиться от тли в саду: полезные советы дачникам

Советы, как избавиться от тли в саду

1:37
Садоводство » Вредители и болезни

Избавляться от насекомых в саду следует, если их слишком много. В этом случае тля может навредить вашим растениям.

Советы, как избавиться от тли в саду
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как избавиться от тли вручную

Самый простой способ избавиться от тли в саду — раздавить насекомых пальцами.

Так как тля очень маленькая, сделать это вам не составит труда. Однако этот способ, вероятно, не поможет устранить насекомых на 100%. Проверяйте на наличие тли каждые пару дней. Это необходимо для того, чтобы растение могло восстановиться.

Как избавиться от тли разными средствами

Также можно использовать спрей с обычной водой. Сильная струя воды способна уничтожить этих мелких насекомых. После того, как тля сбивается с растения, она редко забирается обратно.

Кроме обычной воды, можно использовать инсектицидное мыло или садовое масло. Эти средства эффективно борются с вредителями в саду. Использовать этот способ стоит регулярно, чтобы тля не успела размножаться.

Повторяйте процедуры до полного исчезновения насекомых. Не забывайте опрыскивать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев.

Как предотвратить появление тли

Чтобы предотвратить попадание большого количества тли в ваш сад, важно регулярно осматривать растения. Кроме того, удалите сорняки со своего огорода.

Вы также можете посадить рядом с растениями такие цветы, как календула, бархатцы и укроп. Дело в том, что запах этих растений отпугивает насекомых-вредителей с огорода.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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