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Как правильно поливать брокколи: полезные советы от профессионалов

Советы, как правильно поливать брокколи

1:28
Садоводство » Овощи

Брокколи — простой в выращивании овощ. Нужно знать, как правильно поливать растение.

Советы, как правильно поливать брокколи
Фото: commons.wikimedia.org by Wing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Какая почва нужна брокколи

Для нормального развития брокколи выбирают плодородные и хорошо дренированные почвы, которые содержат много питательных веществ.

Перед тем как сажать капусту, нужно протестировать почву на своём огороде. Если питательных веществ не хватает, используйте специальные удобрения для брокколи. Для подкормки овоща хорошо подойдёт добавление компоста или перепревшего навоза.

Как правильно поливать брокколи

Полив является важной частью нормального развития овощей и фруктов. Поливать брокколи следует регулярно, нечасто, но обильно. Вы также можете использовать капельное орошение для экономии воды.

Чтобы сохранить влагу даже в засуху, используйте метод мульчирования. Мульча поможет почве поддерживать оптимальную влажность, что предотвратит пересыхание растения и недостаток питательных веществ. Избегайте слишком влажной почвы, так как это может повредить корневую систему растения.

Мульчирование почвы также помогает избавиться от сорняков и обеспечивает более раннее созревание капусты. Чтобы защитить рассаду от заморозков, используют тканевые или пластиковые укрытия. Для органической мульчи подойдут скошенная трава, солома или опилки.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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