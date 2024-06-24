Как правильно поливать брокколи: полезные советы от профессионалов

Брокколи — простой в выращивании овощ. Нужно знать, как правильно поливать растение.
Для нормального развития брокколи выбирают плодородные и хорошо дренированные почвы, которые содержат много питательных веществ.
Перед тем как сажать капусту, нужно протестировать почву на своём огороде. Если питательных веществ не хватает, используйте специальные удобрения для брокколи. Для подкормки овоща хорошо подойдёт добавление компоста или перепревшего навоза.
Полив является важной частью нормального развития овощей и фруктов. Поливать брокколи следует регулярно, нечасто, но обильно. Вы также можете использовать капельное орошение для экономии воды.
Чтобы сохранить влагу даже в засуху, используйте метод мульчирования. Мульча поможет почве поддерживать оптимальную влажность, что предотвратит пересыхание растения и недостаток питательных веществ. Избегайте слишком влажной почвы, так как это может повредить корневую систему растения.
Мульчирование почвы также помогает избавиться от сорняков и обеспечивает более раннее созревание капусты. Чтобы защитить рассаду от заморозков, используют тканевые или пластиковые укрытия. Для органической мульчи подойдут скошенная трава, солома или опилки.
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