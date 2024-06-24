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Что можно положить в лунку при посадке томатов: беспроигрышные варианты

При посадке томатов в лунку можно класть яичную скорлупу

1:20
Садоводство » Овощи

При посадке томатов важно знать некоторые секреты. В этой статье мы расскажем, что важно положить в лунку при посадке овощей.

При посадке томатов в лунку можно класть яичную скорлупу
Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что добавить в лунку при посадке томатов в открытый грунт

При посадке томатов в лунку можно добавить любое комплексное минеральное удобрение. Например, столовая ложка суперфосфата хороша для успешного выращивания томатов.

Кроме того, при посадке томатов в лунки можно добавлять органические удобрения, такие как измельчённая яичная скорлупа — по две чайные ложки в каждую лунку.

Также можно использовать 5-6 листьев крапивы, горсть древесной золы или 2 столовые ложки костной или рыбной муки. Кроме этих удобрений, можно брать по чайной ложке на лунку мочевины, сульфата калия и двойного и четвертного перегноя суперфосфата. Всё нужно хорошо перемешать с почвой.

Почву для томатов обычно выбирают рыхлую, с хорошей проницаемостью для воздуха и воды, слабую (рН 5,5-6,5) или нейтральную кислотность. Почва также должна иметь достаточный запас питательных веществ для нормального роста и развития овощной культуры.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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