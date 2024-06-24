Чем полить траву, чтобы она не росла: народные средства

Сорняки мешают росту цветов, овощей и фруктов. Важно регулярно от них избавляться.
Чтобы избавиться от сорняков, полейте траву солевым раствором. Высыпьте 1/3 пачки соли в ведро воды.
Отработанное автомобильное масло или дизельное топливо также остановят рост сорняков, если полить участок 1-2 раза. Ещё можно опрыскать сорняки разбавленным спиртом, пищевой содой или отбеливателем для ткани.
Эти средства убивают сорные растения.
Ещё одно эффективное средство против сорняков на огороде — гербициды. Они уничтожают такие растения, как крапива, вьюнок, чертополох, лютик, одуванчик и другие сорняки. Гербициды следует применять в период активного роста сорняков и осенью. Многолетние сорняки полностью погибают через 25 дней.
Чтобы избавиться от сорняков на своём участке, регулярно пропалывайте и перекапывайте участок, а также скашивайте сорняки на огороде.
Ручное удаление — самый доступный и простой способ удаления сорняков. Для этого важно приложить усилие и уверенно выдернуть сорняк с корнем, чтобы он не смог расти дальше.
Избавиться от травы и ненужных растений поможет мульчирование и покрытие земли специальными материалами.
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