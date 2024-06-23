Защитите от гнили яблоки: в июне проведите обработку деревьев — важно делать во время наливания плодов

Монилиоз или плодовая гниль — коварное заболевание, способное испортить весь урожай яблок. Грибок, вызывающий эту болезнь, активизируется в дождливое и сырое лето, а насекомые переносят его споры, заражая плоды.
В июне после цветения и завязывания плодов необходимо обработать яблони от монилиоза. Подойдёт бордоская жидкость. 1%-ный раствор бордоской жидкости — традиционное и эффективное средство для защиты от грибковых заболеваний.
Важно:
• Обработку яблонь проводите в сухую погоду, чтобы препараты лучше усвоились.
• Не забывайте о безопасности: при обработке яблонь используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор, очки).
• Соблюдайте правила хранения яблок, чтобы снизить риск их заражения монилиозом.
Профилактика монилиоза — ключ к сохранению урожая яблок. Своевременная обработка яблонь в июне поможет вам уберечь плоды от гнилостных поражений.
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