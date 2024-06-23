Пышные королевы сада: лилия удивят роскошным цветением после этой подкормки

Лилии — королевы сада, их великолепие раскрывается во время цветения. Чтобы ваши лилии радовали вас пышным цветением, необходимо позаботиться о правильной подкормке. В июле, когда лилии уже активно развиваются и готовятся к цветению, особенно важно обеспечить их необходимыми питательными веществами.
Одной из важнейших составляющих питания лилий является бор. Этот микроэлемент играет ключевую роль в развитии растения, способствует более обильному и продолжительному цветению.
Как провести внекорневую подкормку бором
Разведите 2 грамма борной кислоты в стакане горячей воды. Добавьте полученный раствор в 10 литров воды. В вечернее время, в сухую погоду, опрыскайте лилии готовым раствором из пульверизатора.
Следите, чтобы раствор не попадал на цветы. Не переусердствуйте с концентрацией раствора.
Благодаря внекорневой подкормке бором, лилии получат дополнительный импульс для развития, цветение будет более пышным и продолжительным.
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