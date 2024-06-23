Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы

Мучнистая роса — коварное грибковое заболевание, способное значительно снизить урожайность огурцов. Она проявляется белым налетом на листьях и побегах, напоминающим муку, и легко распознается. Опытная огородница Виктория Радзевская в своём Дзен-канале назвала причины заболевания и методы лечения огурцов.
Признаки мучнистой росы
• Белый налёт. Появляется сначала на нижних листьях, а затем распространяется по всей плети.
• Капли жидкости. Вместе с налётом могут наблюдаться капли жидкости.
• Растрескивание и гниение плодов. Поражение плодов приводит к их растрескиванию и гниению.
Причины появления
• Перепады температуры. Резкие перепады температуры днем и ночью, особенно в сочетании с холодной и дождливой погодой, благоприятствуют развитию мучнистой росы.
• Высокая влажность. Длительные дожди и повышенная влажность воздуха и почвы создают благоприятные условия для развития грибка.
• Полив холодной водой. Поливать огурцы нужно теплой водой, холодная вода способствует развитию заболевания.
• Полив по листьям. Поливать огурцы следует под корень, избегая попадания воды на листья.
• Тень. Огурцы, выращиваемые в тени, более подвержены мучнистой росе, чем растения на солнечном месте.
Как защитить огурцы от мучнистой росы
• Тёплая вода. Поливайте огурцы только теплой водой под корень.
• Подкормка. Подкармливайте огурцы фосфорно-калийными удобрениями для повышения их иммунитета.
Обработка при появлении мучнистой росы
• "Фитоспорин. Это эффективное биологическое средство, которое можно использовать в течение всего сезона.
• "Хом". Медный препарат, обладающий фунгицидными свойствами.
• "Топаз". Системный фунгицид, эффективно защищающий огурцы от мучнистой росы.
• Коллоидная сера. Хорошо зарекомендовавший себя препарат, обладающий фунгицидными и инсектицидными свойствами.
• Медный купорос. Обладает фунгицидными свойствами, но используется с осторожностью, так как может повредить растения.
Важно! Применяйте только одно средство для обработки и строго следуйте инструкции по разведению и применению.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.