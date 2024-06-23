Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы

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Мучнистая роса на огурцах: как распознать и защитить ваш урожай

2:37
Садоводство » Вредители и болезни

Мучнистая роса — коварное грибковое заболевание, способное значительно снизить урожайность огурцов. Она проявляется белым налетом на листьях и побегах, напоминающим муку, и легко распознается. Опытная огородница Виктория Радзевская в своём Дзен-канале назвала причины заболевания и методы лечения огурцов. 

Мучнистая роса на огурцах: как распознать и защитить ваш урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Признаки мучнистой росы

• Белый налёт. Появляется сначала на нижних листьях, а затем распространяется по всей плети.
• Капли жидкости. Вместе с налётом могут наблюдаться капли жидкости.
• Растрескивание и гниение плодов. Поражение плодов приводит к их растрескиванию и гниению.

Причины появления

• Перепады температуры. Резкие перепады температуры днем и ночью, особенно в сочетании с холодной и дождливой погодой, благоприятствуют развитию мучнистой росы.

• Высокая влажность. Длительные дожди и повышенная влажность воздуха и почвы создают благоприятные условия для развития грибка.

• Полив холодной водой. Поливать огурцы нужно теплой водой, холодная вода способствует развитию заболевания.

• Полив по листьям. Поливать огурцы следует под корень, избегая попадания воды на листья.

• Тень. Огурцы, выращиваемые в тени, более подвержены мучнистой росе, чем растения на солнечном месте.

Как защитить огурцы от мучнистой росы

• Тёплая вода. Поливайте огурцы только теплой водой под корень.
• Подкормка. Подкармливайте огурцы фосфорно-калийными удобрениями для повышения их иммунитета.

Обработка при появлении мучнистой росы

• "Фитоспорин. Это эффективное биологическое средство, которое можно использовать в течение всего сезона.
• "Хом". Медный препарат, обладающий фунгицидными свойствами.
• "Топаз". Системный фунгицид, эффективно защищающий огурцы от мучнистой росы.
• Коллоидная сера. Хорошо зарекомендовавший себя препарат, обладающий фунгицидными и инсектицидными свойствами.
• Медный купорос. Обладает фунгицидными свойствами, но используется с осторожностью, так как может повредить растения.

Важно! Применяйте только одно средство для обработки и строго следуйте инструкции по разведению и применению.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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