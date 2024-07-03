В июле проводите эту обрезку томатов: кусты будут усыпаны плодами

Июльская обрезка томатов: правильные шаги для обильного урожая

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В середине лета томаты продолжают активно расти, завязывать и давать плоды. Чтобы получить богатый урожай, важно правильно формировать кусты, удаляя лишние побеги и листья.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Что важно обрезать у томатов в июле:

• Пасынки. Удаляйте боковые побеги, растущие из пазух листьев. Пасынки быстро завязывают цветки, и хочется их оставить. Но это приводит к загущению куста и снижению урожайности.

• Нижние листья. Удаляйте листья под первой кистью, оставляя 2-3 листа для питания плодов. Также оставляйте 2-3 листа сверху кисти. Это обеспечивает достаточное питание для плодов.

Важно. Обрезайте не более 3-х листьев за раз, чтобы не перегрузить растение.