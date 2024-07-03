Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов

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Секреты июльского ухода за перцем: как получить богатый урожай

1:06
Садоводство » Советы

Сейчас у перцев активное цветение и завязывание плодов, и в этот период очень важно обеспечить им правильный уход, чтобы получить богатый урожай.

Секреты июльского ухода за перцем: как получить богатый урожай
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Вот, что любит перец в июле.

• Регулярный полив. В жару поливайте два раза в неделю.

• Укрытие. При понижении температуры воздуха укрывайте перцы агроспаном как ночью, так и днём.

• Подкормка. В середине лета подкормите перец минеральными удобрениями, чтобы стимулировать цветение и завязывание плодов.

• Рыхление. Регулярно рыхлите почву между кустами, чтобы улучшить доступ воздуха и влаги к корням.

• Формирование. Убирайте пасынки, чтобы направить силы растения на рост и созревание плодов.

Правильный уход за перцем в июле обеспечивает растениям оптимальные условия для роста и плодоношения, способствует образованию большого количества цветков и завязей, помогает предотвратить болезни и вредителей.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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