Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов

Сейчас у перцев активное цветение и завязывание плодов, и в этот период очень важно обеспечить им правильный уход, чтобы получить богатый урожай.
Вот, что любит перец в июле.
• Регулярный полив. В жару поливайте два раза в неделю.
• Укрытие. При понижении температуры воздуха укрывайте перцы агроспаном как ночью, так и днём.
• Подкормка. В середине лета подкормите перец минеральными удобрениями, чтобы стимулировать цветение и завязывание плодов.
• Рыхление. Регулярно рыхлите почву между кустами, чтобы улучшить доступ воздуха и влаги к корням.
• Формирование. Убирайте пасынки, чтобы направить силы растения на рост и созревание плодов.
Правильный уход за перцем в июле обеспечивает растениям оптимальные условия для роста и плодоношения, способствует образованию большого количества цветков и завязей, помогает предотвратить болезни и вредителей.
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