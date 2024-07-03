Огурцы дадут максимум плодов: в июле обязательно проведите эти ключевые обрезки кустов

Июльские заботы о огурцах: обрезка для обильного урожая

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В июле огурцы активно растут, наращивая боковые побеги, листья и плоды. Чтобы обеспечить им оптимальные условия для плодоношения, важно вовремя проводить обрезку. Рекомендации дала огородница Виктория Радзевская на своём Дзен-канале.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Вот, что важно обрезать у кустов огурцов в июле:

• Усы. Оставляйте только те усы, которые крепятся к шпагату, они служат опорой для куста. Остальные усы удаляйте, так как они отнимают у растения силы.

• Листья и плети. После сбора урожая с нижних плетей обрежьте листья и сами плети. Это стимулирует рост новых побегов и направляет силы растения на образование новых плодов.

• Верхушки боковых побегов. Прищипывайте верхушки боковых побегов, чтобы ограничить рост куста в высоту. Это позволяет обеспечить доступ света и воздуха ко всем листьям, а также стимулирует образование новых боковых побегов.

Правильная обрезка огурцов предотвращает загущение посадок, улучшает вентиляцию кустов, способствует равномерному созреванию плодов, увеличивает урожайность.