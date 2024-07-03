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Вершинную гниль на томатах победите просто: проведите в июле эту внекорневую подкормку

Одно удобрение защитит томаты от вершинной гнили

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Садоводство » Вредители и болезни

В июле на томатных кустах уже висят крупные помидоры, и важно, чтобы они оставались здоровыми до самой уборки урожая. Одна из распространённых проблем, с которой сталкиваются садоводы, – это вершинная гниль: появление тёмных пятен на верхушках плодов. 

Одно удобрение защитит томаты от вершинной гнили
Фото: commons.wikimedia.org by A13ean, CC BY-SA 3.0

Эта проблема не связана с грибком, а вызвана дефицитом кальция. Кальций может быть в почве, но растения не всегда могут его усвоить из-за неблагоприятных условий (например, засухи или перепадов температуры). 

Чтобы помочь вашим томатам получить необходимый кальций, используйте внекорневую подкормку.  Разведите 1 грамм хелата кальция в 5 литрах воды и опрыскайте томаты из пульверизатора. 

Внекорневая подкормка позволит томатам быстрее усвоить кальций через листья, что поможет предотвратить развитие вершинной гнили и сохранить плоды здоровыми.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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