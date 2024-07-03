Вершинную гниль на томатах победите просто: проведите в июле эту внекорневую подкормку

Одно удобрение защитит томаты от вершинной гнили

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

В июле на томатных кустах уже висят крупные помидоры, и важно, чтобы они оставались здоровыми до самой уборки урожая. Одна из распространённых проблем, с которой сталкиваются садоводы, – это вершинная гниль: появление тёмных пятен на верхушках плодов.

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Эта проблема не связана с грибком, а вызвана дефицитом кальция. Кальций может быть в почве, но растения не всегда могут его усвоить из-за неблагоприятных условий (например, засухи или перепадов температуры).

Чтобы помочь вашим томатам получить необходимый кальций, используйте внекорневую подкормку. Разведите 1 грамм хелата кальция в 5 литрах воды и опрыскайте томаты из пульверизатора.

Внекорневая подкормка позволит томатам быстрее усвоить кальций через листья, что поможет предотвратить развитие вершинной гнили и сохранить плоды здоровыми.