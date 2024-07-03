Готовимся к уборке урожая чеснока: в июле обязательно соблюдайте эти правила ухода — они гарантируют сохранность головок зимой

Сейчас у чеснока идёт активный рост и созревание луковицы, ведь скоро наступит время сбора урожая. И чтобы головки чеснока хорошо хранились зимой, важно правильно поливать его в этот период.
Прекратите полив чеснока, если долгое время была дождливая погода. Важно помнить, что избыток влаги в этот период может помешать чесноку вызреть. Поэтому полив нужно прекратить за 20 дней до уборки урожая. Дайте ему время "отдохнуть" — прекратите полив и любые подкормки. В этот период происходит важный процесс: питательные вещества из листьев перетекают в головку, делая её крупнее и плотнее.
Вы заметите, что листья чеснока начнут желтеть и увядать. Не пугайтесь, это естественный процесс, не стоит ничего предпринимать. Использовать азотные удобрения и другие подкормки в этот период не нужно. Они не помогут увеличить размер головки, а наоборот, могут навредить.
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