Слизни и близко не подступятся к хостам: вокруг растений рассыпьте этот порошок — вредителей не будет

Хосты — настоящая жемчужина сада, с их пышными, изумрудными листьями. Но эти красавицы часто становятся жертвами прожорливых слизней, которые оставляют на листьях неприглядные дыры.
Слизни выбирают хосты не случайно. Тенистые места, где обычно растут эти растения, и широкие листья, под которыми они могут укрыться от солнца, — идеальная среда обитания для вредителей.
Чтобы защитить хосты от слизней, можно использовать следующие методы:
Отпугивающие средства
• Табачная пыль, древесная зола, суперфосфат или известь. Рассыпьте одно из этих средств под хостами и вокруг кустов, создавая неблагоприятную среду для слизней.
• Нашатырный спирт. Разведите 40 мл нашатырного спирта в 10 литрах воды и опрыскайте листья хосты и почву вокруг неё.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.