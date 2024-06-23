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Слизни и близко не подступятся к хостам: вокруг растений рассыпьте этот порошок — вредителей не будет

Хосты под угрозой: как защитить любимые растения от слизней?

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Садоводство » Вредители и болезни

Хосты — настоящая жемчужина сада, с их пышными, изумрудными листьями. Но эти красавицы часто становятся жертвами прожорливых слизней, которые оставляют на листьях неприглядные дыры.

Хосты под угрозой: как защитить любимые растения от слизней?
Фото: commons.wikimedia.org by Syker Fotograf is licensed under GNU General Public License

Слизни выбирают хосты не случайно. Тенистые места, где обычно растут эти растения, и широкие листья, под которыми они могут укрыться от солнца, — идеальная среда обитания для вредителей.

Чтобы защитить хосты от слизней, можно использовать следующие методы:

Отпугивающие средства

• Табачная пыль, древесная зола, суперфосфат или известь. Рассыпьте одно из этих средств под хостами и вокруг кустов, создавая неблагоприятную среду для слизней.

• Нашатырный спирт. Разведите 40 мл нашатырного спирта в 10 литрах воды и опрыскайте листья хосты и почву вокруг неё.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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