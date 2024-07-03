В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов

В июле важно выполнить несколько шагов по уходу за морковью. Они включают прореживание, полив, подкормку и рыхление почвы.
Поливайте морковь с учётом погодных условий. В жаркую и сухую погоду делайте это раз в два-три дня. В прохладную погоду полив сокращайте.
В июле морковь нуждается в прореживании, что способствует лучшему и более быстрому развитию корнеплодов.
В середине лета культура активно наращивает корневую часть, требуя больше фосфора и калия. Подкармливайте овощи сульфатом калия и суперфосфатом или используйте комплексное удобрение монокалийфосфат.
Важно прорыхлить грядки, так как через рыхлую землю лучше поступают фосфор и калий к корням.
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