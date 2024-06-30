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Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного

Какие частые ошибки совершают огородники после сбора урожая клубники?

1:18
Садоводство » Советы

В июле после сбора последнего урожая клубники важно не забывать об уходе за кустами, так как он влияет на будущий урожай. Многие садоводы прекращают заботиться о культуре после сбора ягод, что является ошибкой. Огородница со стажем Виктория Радзевская в своём Дзен-канале озвучила их.

Какие частые ошибки совершают огородники после сбора урожая клубники?
Фото: commons.wikimedia.org by Edgardo Vieira, CC BY-SA 3.0

Отсутствие подкормки. Клубника расходует много питательных веществ из почвы для роста листьев и ягод. После плодоношения почва становится бедной, поэтому необходимо подкармливать растения комплексным удобрением. Используйте нитроаммофоску, но можно применить борофоску или другие удобрения.

Отсутствие обрезки усов. Летом клубника активно выпускает усы, которые загущают посадки. Одна из частых ошибок садоводов — не обрезать усы после плодоношения. Если вы планируете размножение, укореняйте усы сразу в стаканчики и удаляйте лишние.

Пропуск рыхления и удаления сорняков. После сбора ягод необходимо рыхлить почву и убирать сорняки. Они забирают ценные элементы из почвы. Без достаточного питания клубника не сможет заложить цветочные почки.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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