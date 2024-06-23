В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти

Посев семян гороха между кустами клубники в июле снизит количество сорняков

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В июле после сбора урожая клубники уберите сорняки и обрежьте старые листья. Затем в междурядьях посейте семена гороха.

Фото: https://flickr.com/photos/76613417@N00/2254246769 by Nedko Ivanov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Горох — быстрорастущая культура. К осени можно собрать урожай. Он также является отличным сидератом, обогащающим почву азотом, фосфором и калием. Благодаря этому почва становится более плодородной и рыхлой, что улучшает доступ воды и воздуха к корням клубники.

Кроме того, посев гороха значительно снижает количество сорняков между кустами клубники и предотвращает развитие патогенных грибков и вирусов. Благодаря этому клубника растёт лучше.