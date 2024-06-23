Предотвращаем гниение кабачком: простые агроприёмы решат проблемы с порчей урожая

Кабачки — неприхотливые растения, обычно дающие богатый урожай. Однако иногда плоды начинают гнить прямо на кустах, что снижает урожайность и качество. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь несколькими приёмами.
1. Удаление сгнивших кабачков. Аккуратно оторвите поражённый гнилью овощ.
2. Внекорневая подкормка. Для предотвращения вершинной гнили проводите профилактическую подкормку. 2 г кальциевой селитры разведите в 5 л воды и опрыскивайте этим раствором растения.
3. Полив молочной сывороткой. Кислая среда сыворотки не даёт спор грибков распространяться, что позволяет сохранить здоровье растений.
4. Регулирование полива и обрыв лишних цветков. Чтобы предотвратить гниение из-за переизбытка влаги, уменьшите полив. Если на кусте слишком много завязей, оборвите лишние цветки.
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