Предотвращаем гниение кабачком: простые агроприёмы решат проблемы с порчей урожая

Как предотвратить гниение кабачков на кустах: 3 важные тонкости ухода

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Кабачки — неприхотливые растения, обычно дающие богатый урожай. Однако иногда плоды начинают гнить прямо на кустах, что снижает урожайность и качество. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь несколькими приёмами.

Фото: Self-photographed by Dezidor is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

1. Удаление сгнивших кабачков. Аккуратно оторвите поражённый гнилью овощ.

2. Внекорневая подкормка. Для предотвращения вершинной гнили проводите профилактическую подкормку. 2 г кальциевой селитры разведите в 5 л воды и опрыскивайте этим раствором растения.

3. Полив молочной сывороткой. Кислая среда сыворотки не даёт спор грибков распространяться, что позволяет сохранить здоровье растений.

4. Регулирование полива и обрыв лишних цветков. Чтобы предотвратить гниение из-за переизбытка влаги, уменьшите полив. Если на кусте слишком много завязей, оборвите лишние цветки.