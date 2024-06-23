Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская компания "Элемент" заявила о производстве модулей для 5G
Ветеринары рассказали, что делать, если собаку укусил клещ
Косметолог обсудила распространённые ошибки в уходе за кожей вокруг глаз
Ани Лорак возвращается с сольным концертом на "Славянском базаре" в Витебске
Туроператоры рассказали, сколько сейчас стоит отдых на Мальдивах
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за "резиновые квартиры"
Как приготовить жасминовый рис в мультиварке
День Святой Троицы. Отец Андрей (Сапунов) о Духе Святом и спасении души
Обязательное социальное страхование на случай потери работоспособности
Предотвращаем гниение кабачком: простые агроприёмы решат проблемы с порчей урожая

Как предотвратить гниение кабачков на кустах: 3 важные тонкости ухода

1:02
Садоводство » Вредители и болезни

Кабачки — неприхотливые растения, обычно дающие богатый урожай. Однако иногда плоды начинают гнить прямо на кустах, что снижает урожайность и качество. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь несколькими приёмами.

Как предотвратить гниение кабачков на кустах: 3 важные тонкости ухода
Фото: Self-photographed by Dezidor is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

1. Удаление сгнивших кабачков. Аккуратно оторвите поражённый гнилью овощ.

2. Внекорневая подкормка. Для предотвращения вершинной гнили проводите профилактическую подкормку. 2 г кальциевой селитры разведите в 5 л воды и опрыскивайте этим раствором растения.

3. Полив молочной сывороткой. Кислая среда сыворотки не даёт спор грибков распространяться, что позволяет сохранить здоровье растений.

4. Регулирование полива и обрыв лишних цветков. Чтобы предотвратить гниение из-за переизбытка влаги, уменьшите полив. Если на кусте слишком много завязей, оборвите лишние цветки.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Эксперты назвали звуки, которые нравятся кошкам
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Украинская армия продолжает подготовку к рывку в районе Харькова и Херсона Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Последние материалы
Постоянная езда на высоких оборотах: опасности и рекомендации
Батареи с ИИ лучше работают и показывают более эффективный результат
Эксперты рассказали, почему кошка сбрасывает смартфон со стола
Здоровье ног: ключевой элемент общего благополучия
Программу накопления на первоначальный взнос по ипотеке отложили
Клава Кока показала в ролике игровую зависимость своего возлюбленного
Как приготовить жёлтую горчицу дома
Как победить крестоцветную блошку?
Эксперты рассказали, что делать при утере багажа в аэропорту
Каковы основные права страхователя по отношению к частному пенсионному фонду?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников