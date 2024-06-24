Эти советы помогут узнать признаки готовности чеснока на вашем дачном участке

Когда выкапывать чеснок: определяем лучшие сроки

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок — одна из самых популярных и полезных огородных культур. Вырастить его довольно просто, а вот правильно определить сроки уборки — задача не из простых. От этого зависит сохранность и качество урожая. Рассмотрим, когда лучше всего выкапывать чеснок.

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Признаки готовности чеснока к уборке

Главным ориентиром для определения оптимального времени выкопки чеснока служит состояние его ботвы:

— Листья начинают желтеть и засыхать снизу вверх.

— Стрелки, если они образовались, также желтеют и подсыхают.

— Донце луковиц становится твердым, а сами они начинают выпирать из грунта.

Также важно обратить внимание на время посадки чеснока. Яровой чеснок, высаженный весной, как правило, готов к уборке в конце июля—начале августа. Озимый чеснок, высаженный осенью, лучше всего выкапывать в конце июня—июле.

Рекомендуемые сроки и правила выкопки

Оптимальное время для уборки чеснока — сухая, солнечная погода. Лучше всего выкапывать его после обеда, когда земля прогреется. Это обеспечит более качественную просушку луковиц.

Для озимого чеснока лучшие сроки — конец июня—первая декада июля. Яровой чеснок следует выкапывать в июле—первой половине августа.

При выкопке аккуратно подкапывайте луковицы вилами или лопатой, стараясь не повредить их. После этого обрежьте ботву, оставив 3-5 см стебля. Просушите чеснок 1-2 недели в хорошо проветриваемом месте, защищая от дождя.

Соблюдение оптимальных сроков и правил выкопки — залог получения крупных, здоровых головок чеснока, которые прекрасно подходят для длительного хранения. Следуйте этим рекомендациям, и ваш урожай чеснока будет радовать вас всю зиму!