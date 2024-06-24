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Рассказываем об различиях красной и жёлтой малины

Какая малина лучше: жёлтая или красная?

2:10
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — одна из самых популярных ягод, которую выращивают практически на каждом участке. Помимо классической красной малины, всё чаще на наших грядках можно встретить и более редкие жёлтые сорта. Чем они отличаются, и какая разновидность предпочтительнее?

Какая малина лучше: жёлтая или красная?
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основные различия между красной и жёлтой малиной

Цвет плодов.

Это, пожалуй, самое очевидное различие. Красные сорта малины имеют ярко-алые, насыщенные ягоды. В то время как жёлтая малина радует нас светлыми, кремово-золотистыми плодами.

Вкус и аромат.

Жёлтые сорта малины в целом отличаются более сладким и тонким вкусом, с нотками мёда или экзотических фруктов. Красные же сорта обладают более насыщенным, кислым вкусом с ярким ягодным ароматом.

Срок созревания.

Как правило, жёлтые сорта созревают раньше красных на 1-2 недели. Но есть и исключения, когда пора плодоношения совпадает.

Устойчивость к болезням.

Жёлтые сорта малины зачастую более устойчивы к грибковым заболеваниям и вредителям, чем красные сорта.

Урожайность.

В этом плане красная малина имеет небольшое преимущество — она может давать чуть больший урожай с растения.

Какую малину лучше выращивать?

Каждая разновидность малины имеет свои достоинства. Если вы хотите получить более ранний и нежный урожай — выбирайте жёлтые сорта. Для тех, кто предпочитает насыщенный ягодный вкус, — красная малина станет оптимальным вариантом.

Также стоит учесть, что жёлтые сорта зачастую более капризны и требуют тщательного ухода. Красная малина, как правило, неприхотлива и дает стабильные урожаи из года в год.

В любом случае, лучше всего выращивать обе разновидности, чтобы иметь возможность сравнивать их и наслаждаться разнообразием вкуса! Тогда в вашем саду всегда будет место для новых гастрономических открытий.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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