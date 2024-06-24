Рассказываем об различиях красной и жёлтой малины

Малина — одна из самых популярных ягод, которую выращивают практически на каждом участке. Помимо классической красной малины, всё чаще на наших грядках можно встретить и более редкие жёлтые сорта. Чем они отличаются, и какая разновидность предпочтительнее?
Цвет плодов.
Это, пожалуй, самое очевидное различие. Красные сорта малины имеют ярко-алые, насыщенные ягоды. В то время как жёлтая малина радует нас светлыми, кремово-золотистыми плодами.
Вкус и аромат.
Жёлтые сорта малины в целом отличаются более сладким и тонким вкусом, с нотками мёда или экзотических фруктов. Красные же сорта обладают более насыщенным, кислым вкусом с ярким ягодным ароматом.
Срок созревания.
Как правило, жёлтые сорта созревают раньше красных на 1-2 недели. Но есть и исключения, когда пора плодоношения совпадает.
Устойчивость к болезням.
Жёлтые сорта малины зачастую более устойчивы к грибковым заболеваниям и вредителям, чем красные сорта.
Урожайность.
В этом плане красная малина имеет небольшое преимущество — она может давать чуть больший урожай с растения.
Каждая разновидность малины имеет свои достоинства. Если вы хотите получить более ранний и нежный урожай — выбирайте жёлтые сорта. Для тех, кто предпочитает насыщенный ягодный вкус, — красная малина станет оптимальным вариантом.
Также стоит учесть, что жёлтые сорта зачастую более капризны и требуют тщательного ухода. Красная малина, как правило, неприхотлива и дает стабильные урожаи из года в год.
В любом случае, лучше всего выращивать обе разновидности, чтобы иметь возможность сравнивать их и наслаждаться разнообразием вкуса! Тогда в вашем саду всегда будет место для новых гастрономических открытий.
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