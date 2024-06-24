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Секреты формирования перцев: как добиться высокой урожайности

Основные приёмы формирования перцев

2:10
Садоводство » Овощи

Перец - культура, которая хорошо отзывается на правильный уход и формирование. Грамотное формирование кустиков перца позволяет значительно увеличить количество и размер плодов, а также продлить период их созревания. Рассмотрим основные приёмы формирования этой культуры.

Почему важно формировать куст перца

Перец - теплолюбивое растение, которое формирует плоды на молодых ветвях. Если не проводить регулярную обрезку и прищипку, куст вырастет слишком загущенным, что приведет к следующим проблемам:

- Затрудняется доступ солнечного света и воздуха к нижним ярусам, что замедляет созревание плодов.
- Снижается общая урожайность из-за формирования меньшего количества завязей.
- Загущенность провоцирует развитие болезней и вредителей.
- Перегруженный плодами куст быстрее истощается.

Оптимальная схема формирования перцев

Начинать формирование куста следует с момента высадки рассады в грунт. Придерживайтесь следующей схемы:

1. Куст перца необходимо формировать в 1 или 2 стебля. Это обеспечит лучшее поступление питательных веществ к плодам.

2. Прищипывайте верхушки растений, когда они достигнут высоты 20-25 см. Это заставит куст ветвиться, увеличивая количество плодоносных побегов.

3. По мере роста удаляйте все пасынки, оставляя только главные побеги. Это позволит растениям сконцентрироваться на развитии плодов.

4. Нижние листья, закрывающие доступ воздуха и света к нижним ярусам, также нужно удалять.

5. Когда первые плоды достигнут размера с грецкий орех, можно прищипнуть точку роста. Это вынудит растение отдать все силы на доращивание завязавшихся плодов.

Правильное формирование перцев - залог обильного и продолжительного плодоношения. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете получить максимальный урожай сочных, крупных перцев.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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