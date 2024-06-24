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Почему срезанные цветы из магазина быстро вянут и что с этим делать

Рассказываем, как продлить жизнь магазинным цветам

2:21
Садоводство » Цветы

Покупая свежие букеты или горшечные растения, мы надеемся, что они будут радовать нас своей красотой как можно дольше. Но нередко случается, что цветы, только что приобретенные в магазине, начинают быстро вянуть и теряют привлекательный вид. Разберёмся, почему так происходит и как продлить жизнь покупных цветов.

Основные причины, почему цветы вянут

Существует несколько основных факторов, которые негативно сказываются на состоянии срезанных или горшечных цветов после покупки:

1. Стресс от транспортировки. Срезанные цветы проделывают долгий путь от теплицы до торгового зала, испытывая стресс от тряски, изменения температуры и освещения. Это ослабляет их иммунитет.

2. Неправильное хранение в магазине. В торговых точках цветы нередко хранятся в неподходящих условиях - при высокой температуре, низкой влажности или недостаточном освещении.

3. Повреждения при транспортировке домой. Если букет/растение перевозить без должной упаковки и осторожности, это может привести к механическим повреждениям.

4. Некачественная вода для цветов. Водопроводная вода часто содержит вредные примеси, которые блокируют поступление питательных веществ.

5. Отсутствие ухода после покупки. Многие люди не знают, как правильно ухаживать за срезанными цветами или горшечными растениями.

Как сохранить цветы свежими как можно дольше

Чтобы цветы из магазина дольше сохраняли свою красоту, необходимо:

1. Сразу после покупки поместить их в воду комнатной температуры, добавив специальный консервант.

2. Обрезать стебли под водой наискосок, чтобы улучшить водопоглощение.

3. Менять воду каждые 2-3 дня, при этом регулярно промывать вазу.

4. Не ставить букет на прямой солнечный свет, сквозняки и вблизи источников тепла.

5. Для горшечных растений подобрать подходящий грунт, регулярно поливать и удобрять.

Соблюдая эти простые правила ухода, вы сможете продлить жизнь букетов или горшечных цветов на 1-2 недели.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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