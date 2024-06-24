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Почему не завязываются кабачки и что с этим делать

Эти советы помогут вырастить кабачки

2:18
Садоводство » Овощи

Кабачки - одна из самых популярных и урожайных культур на огородах. Но иногда даже при хорошем росте растений, цветки не завязываются в плоды. Это может быть очень разочаровывающе для садоводов. Давайте разберёмся, в чем могут быть причины такой проблемы и как её решить.

Эти советы помогут вырастить кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Основные причины, почему не завязываются кабачки

1. Недостаток питательных веществ
Кабачки очень требовательны к плодородию почвы. Если в ней не хватает азота, фосфора, калия или микроэлементов, это может стать причиной отсутствия завязей.

2. Неблагоприятные погодные условия
Холодная, дождливая погода или, наоборот, сильная жара и засуха мешают нормальному опылению и формированию плодов.

3. Повреждение вредителями
Различные насекомые-вредители, например, тля или паутинный клещ, могут повреждать цветки и молодые завязи, не давая им развиться.

4. Неправильное опыление
Если нет пчел и других насекомых-опылителей, мужские и женские цветки не смогут опылиться, и плоды не завяжутся.

5. Физиологические особенности растения
На некоторых сортах кабачков бывают только мужские цветки, которые не способны образовывать плоды.

Как исправить ситуацию и получить хороший урожай кабачков

Чтобы решить проблему завязываемости плодов, нужно комплексно подойти к уходу за растениями:

1. Внесите в почву перед посадкой достаточное количество органических и минеральных удобрений.

2. Обеспечьте кабачкам оптимальные условия - регулярный полив, мульчирование, защиту от вредителей.

3. Высаживайте сорта кабачков, у которых женские и мужские цветки формируются одновременно.

4. Если нет пчел, можно опылить цветки вручную, используя мягкую кисточку.

5. Удаляйте лишние завязи, оставляя только 2-3 на каждом растении, это поможет им лучше развиться.

Соблюдение этих несложных правил позволит вам получить хороший и стабильный урожай вкусных кабачков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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