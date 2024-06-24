Секреты правильного хранения урожая: как сохранить овощи и фрукты с огорода

Простые правила хранения фруктов и овощей

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Вырастить богатый урожай на своем огороде - это только полдела. Не менее важно правильно его сохранить, чтобы овощи и фрукты дольше оставались свежими и полезными. От соблюдения простых правил хранения зависит, сможете ли вы наслаждаться плодами своего труда в течение всей зимы.

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Основные принципы хранения урожая

Для обеспечения длительного хранения урожая необходимо учитывать несколько важных факторов:

1. Температура. Для большинства овощей и фруктов оптимальная температура составляет от 0 до +5°С. Это позволяет замедлить процессы дозревания, старения и гниения.

2. Влажность. Оптимальная влажность воздуха - 85-90%. Слишком сухой воздух вызывает увядание, а высокая влажность способствует развитию плесени и бактерий.

3. Вентиляция. Необходим постоянный приток свежего воздуха, чтобы поддерживать нужный газовый состав: достаточно кислорода и низкое содержание углекислого газа.

4. Отсутствие прямого солнечного света. Попадание солнечных лучей ускоряет естественные процессы старения.

5. Изоляция от посторонних запахов. Многие овощи и фрукты чувствительны к посторонним ароматам, которые могут негативно влиять на вкус и аромат.

Где и как правильно хранить урожай

Для большинства видов овощей и фруктов лучше всего подходят погреба, подвалы или специальные овощехранилища. Там можно легко обеспечить оптимальные условия.

Корнеплоды (морковь, свекла, редис) храните в ящиках, засыпав влажным песком или торфом. Капусту и кочанные салаты - в подвешенном или уложенном состоянии. Помидоры, баклажаны, перец - в деревянных ящиках или картонных коробках.

Фрукты (яблоки, груши) лучше хранить в деревянных ящиках или картонных коробках в один-два слоя. Между плодами обязательно прокладывают бумагу.

Многие овощи и фрукты хорошо переносят заморозку. Их можно укладывать в полиэтиленовые пакеты или емкости и замораживать при температуре -18°С.

Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить сочность, аромат и питательную ценность собранного урожая на долгое время.