По каким причинам могут не завязываться кочаны капусты

Будут плотные и качественные кочаны: вот что делать

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда капуста хорошо растёт, но в итоге не даёт плотных, качественных кочанов. Причин тому может быть несколько, и чтобы получить желаемый урожай, важно вовремя их устранить.

Распространённые причины, почему не завязываются кочаны капусты

1. Недостаток питания

Капуста - очень прожорливая культура, и если в почве недостаточно питательных веществ, особенно азота, фосфора и калия, растения будут расти слабо и не сформируют качественные кочаны.

2. Неблагоприятные погодные условия

Холодная, дождливая погода, а также резкие перепады температур отрицательно сказываются на формировании кочанов. Они просто не успевают нарастить нужную массу.

3. Загущенные посадки

Если кочаны капусты растут слишком близко друг к другу, они будут отставать в размерах и не смогут нормально сформироваться.

4. Повреждение вредителями

Различные грызущие вредители, такие как капустная моль, белянка или совка, могут уничтожить сердцевину растений, из-за чего кочаны не завяжутся.

5. Недостаток влаги

Капуста очень требовательна к влаге, и ее нехватка, особенно в период роста кочанов, может стать причиной их плохого формирования.

Как исправить ситуацию и получить хороший урожай капусты

Чтобы кочаны капусты завязались и достигли нужных размеров, необходимо:

1. Внести достаточное количество органических и минеральных удобрений перед посадкой.

2. Обеспечить растениям оптимальные условия - защитить от вредителей, регулярно и обильно поливать.

3. Соблюдать правильные агротехнические приемы - соблюдать схему посадки, своевременно проводить прополку, рыхление почвы.

4. В период роста кочанов провести подкормку комплексными удобрениями, богатыми азотом, фосфором и калием.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам получить высокий и качественный урожай капусты.