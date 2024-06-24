Спасаем томаты от жары: как правильно поливать помидоры, чтобы сохранить урожай

Жаркая и засушливая погода в летний период — серьезное испытание для помидоров. Без своевременного и правильного полива растения могут сильно страдать, что приведет к потере части урожая. Но если знать несколько важных секретов, можно легко справиться с этой проблемой.
Томаты — культура, требовательная к влаге. Им необходимо постоянное и равномерное увлажнение грунта. Недостаток влаги может привести к следующим негативным последствиям:
В жаркую погоду растения теряют влагу гораздо быстрее, поэтому нуждаются в более частом и обильном поливе.
Для того, чтобы сохранить урожай томатов в период жары, необходимо соблюдать несколько важных правил:
1. Поливать помидоры нужно регулярно, 2-3 раза в неделю. Лучше это делать утром или вечером, когда солнце не так активно.
2. Норма полива — 10-15 л воды на 1 кв. м посадок. Поливать нужно под корень, чтобы влага быстрее проникала к корням растений.
3. Обязательно мульчируйте междурядья торфом, опилками или скошенной травой. Это сохранит влагу в почве.
4. Не рекомендуется поливать помидоры холодной водой, лучше использовать воду комнатной температуры.
5. Периодически опрыскивайте листья растений — это поможет снизить испарение.
6. Особое внимание уделяйте цветкам и завязям, поливайте их аккуратно, чтобы не смывать.
Соблюдение этих несложных правил поможет вам сохранить томаты в период жары и получить обильный, качественный урожай.
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