Спасаем томаты от жары: как правильно поливать помидоры, чтобы сохранить урожай

Летом важно правильно поливать помидоры. Рассказывем как

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Жаркая и засушливая погода в летний период — серьезное испытание для помидоров. Без своевременного и правильного полива растения могут сильно страдать, что приведет к потере части урожая. Но если знать несколько важных секретов, можно легко справиться с этой проблемой.

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Почему помидоры нуждаются в обильном поливе

Томаты — культура, требовательная к влаге. Им необходимо постоянное и равномерное увлажнение грунта. Недостаток влаги может привести к следующим негативным последствиям:

отставание в росте и развитии растений;

ухудшение завязывания и формирования плодов;

появление трещин и других дефектов на плодах;

развитие грибковых болезней.

В жаркую погоду растения теряют влагу гораздо быстрее, поэтому нуждаются в более частом и обильном поливе.

Как правильно поливать помидоры в жару

Для того, чтобы сохранить урожай томатов в период жары, необходимо соблюдать несколько важных правил:

1. Поливать помидоры нужно регулярно, 2-3 раза в неделю. Лучше это делать утром или вечером, когда солнце не так активно.

2. Норма полива — 10-15 л воды на 1 кв. м посадок. Поливать нужно под корень, чтобы влага быстрее проникала к корням растений.

3. Обязательно мульчируйте междурядья торфом, опилками или скошенной травой. Это сохранит влагу в почве.

4. Не рекомендуется поливать помидоры холодной водой, лучше использовать воду комнатной температуры.

5. Периодически опрыскивайте листья растений — это поможет снизить испарение.

6. Особое внимание уделяйте цветкам и завязям, поливайте их аккуратно, чтобы не смывать.

Соблюдение этих несложных правил поможет вам сохранить томаты в период жары и получить обильный, качественный урожай.