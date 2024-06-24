Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники

Подкормите капусту в конце июня

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Конец июня - время, когда капуста активно наращивает вегетативную массу и готовится к формированию кочанов. Именно в этот период крайне важно обеспечить растения дополнительным питанием, чтобы получить высокий и качественный урожай. К сожалению, многие огородники об этом забывают.

Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Почему подкормка капусты важна в конце июня

К концу первого месяца лета питательные вещества, внесенные при посадке, практически полностью исчерпываются. Особенно остро капуста нуждается в азоте, фосфоре и калии для образования крепких, плотных кочанов.

Если в этот период растения не получат дополнительное питание, рост и развитие замедлится, кочаны будут мелкие и рыхлые. Кроме того, ослабленные экземпляры легко поражаются болезнями и вредителями.

Чем подкармливать капусту в конце июня

Наиболее эффективными для капусты в этот период будут следующие подкормки:

1. Настой коровяка или куриного помета. Это отличный источник азота, который стимулирует активный вегетативный рост. Настой готовят из расчета 1 часть удобрения на 10 частей воды и вносят под корень.

2. Суперфосфат. Фосфор необходим для формирования крепких, сочных кочанов. Вносят сухое гранулированное удобрение из расчета 20-30 г на 1 кв. м.

3. Сульфат калия. Калий отвечает за устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям. Его дозировка - 15-20 г на 1 кв. м.

4. Древесная зола. Она содержит весь комплекс микро- и макроэлементов, необходимых капусте. Вносят ее под корень или используют для опрыскивания листвы (50 г на 10 л воды).

Ещё одна важная процедура в конце июня - окучивание. Это стимулирует образование дополнительных корней, что позволяет растениям лучше поглощать питательные вещества.

Регулярная подкормка и уход за капустой в конце июня - залог ее хорошего роста, формирования крупных, плотных кочанов и, как следствие, обильного урожая.