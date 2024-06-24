Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники

Конец июня - время, когда капуста активно наращивает вегетативную массу и готовится к формированию кочанов. Именно в этот период крайне важно обеспечить растения дополнительным питанием, чтобы получить высокий и качественный урожай. К сожалению, многие огородники об этом забывают.
К концу первого месяца лета питательные вещества, внесенные при посадке, практически полностью исчерпываются. Особенно остро капуста нуждается в азоте, фосфоре и калии для образования крепких, плотных кочанов.
Если в этот период растения не получат дополнительное питание, рост и развитие замедлится, кочаны будут мелкие и рыхлые. Кроме того, ослабленные экземпляры легко поражаются болезнями и вредителями.
Наиболее эффективными для капусты в этот период будут следующие подкормки:
1. Настой коровяка или куриного помета. Это отличный источник азота, который стимулирует активный вегетативный рост. Настой готовят из расчета 1 часть удобрения на 10 частей воды и вносят под корень.
2. Суперфосфат. Фосфор необходим для формирования крепких, сочных кочанов. Вносят сухое гранулированное удобрение из расчета 20-30 г на 1 кв. м.
3. Сульфат калия. Калий отвечает за устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям. Его дозировка - 15-20 г на 1 кв. м.
4. Древесная зола. Она содержит весь комплекс микро- и макроэлементов, необходимых капусте. Вносят ее под корень или используют для опрыскивания листвы (50 г на 10 л воды).
Ещё одна важная процедура в конце июня - окучивание. Это стимулирует образование дополнительных корней, что позволяет растениям лучше поглощать питательные вещества.
Регулярная подкормка и уход за капустой в конце июня - залог ее хорошего роста, формирования крупных, плотных кочанов и, как следствие, обильного урожая.
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