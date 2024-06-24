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Зола и уксус - секретное удобрение для продвинутых огородников

Это удобрение поможет получить богатый урожай

2:26
Садоводство » Советы

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных и доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов - золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Преимущества зольно-уксусной подкормки

Сочетание золы и уксуса в качестве удобрения обладает рядом неоспоримых преимуществ:

  • высокая эффективность. Зола насыщена калием, фосфором и другими макро- и микроэлементами, необходимыми для роста и развития растений. А уксус улучшает усвоение этих питательных веществ;
  • экологичность. Это полностью натуральное, безвредное для окружающей среды и растений удобрение;
  • универсальность. Такую подкормку можно вносить под самые разные культуры - овощи, ягоды, деревья и кустарники.;
  • доступность. Ингредиенты для приготовления этого удобрения есть практически в каждом домашнем хозяйстве.

Как приготовить и применять зольно-уксусную подкормку

Для приготовления удобрения нужно смешать древесную золу и яблочный или винный уксус в определенной пропорции.

Пропорции:

  • для овощных культур и ягод: 1 часть золы + 10 частей уксуса.
  • для плодовых деревьев и кустарников: 1 часть золы + 20 частей уксуса.

Полученную смесь настаивают 2-3 дня, периодически помешивая. Затем ее можно разбавить водой в соотношении 1:10 и применять в качестве жидкой подкормки.

Когда и как вносить зольно-уксусное удобрение:

  • для овощей и ягод - при посадке, в период бутонизации и плодоношения;
  • для деревьев и кустарников - ранней весной (до распускания почек) и в июле-августе.

Также подкормку можно использовать для обработки прикорневой зоны или опрыскивания листьев. Это поможет улучшить состояние растений, повысить их иммунитет и защитить от болезней.

Так что если вы хотите получить на своем участке по-настоящему высокий и качественный урожай, не забывайте о простой, но очень эффективной зольно-уксусной подкормке. Это проверенный секрет опытных огородников.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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