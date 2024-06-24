Секреты раннего картофеля: как ускорить его созревание и получить урожай быстрее соседей

Рассказываем что делать, чтобы картошка как можно скорее оказалась на столе

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Каждый дачник мечтает первым собрать урожай картофеля и похвастаться перед соседями. Ведь ранний картофель всегда ценится на рынке выше, да и для собственного стола такие молодые, нежные клубни намного вкуснее. Но как добиться того, чтобы картошка созревала быстрее обычного? Об этом знают не все садоводы.

Фото: commons.wikimedia.org by Manuel Anastácio is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выбор ранних сортов

Для получения раннего урожая в первую очередь нужно подобрать соответствующие сорта картофеля. Скороспелые и среднеранние сорта, такие как Ред Скарлетт, Удача, Ранняя роза, Жуковский ранний, формируют клубни на 60-80 дней раньше, чем поздние сорта.

Кроме того, важно использовать семенной картофель высокого качества, который прошел предпосадочную подготовку.

Правильная посадка и уход

Сроки посадки также играют большую роль. Ранний картофель высаживают как можно раньше, как только позволяет состояние почвы. В средней полосе это обычно конец апреля - начало мая.

Картофель нужно сажать на хорошо прогретую, рыхлую, плодородную почву, в заглубленные борозды. Это способствует более быстрому прогреванию гребней и лучшему росту клубней.

Кроме того, при уходе за посадками важно:

вовремя окучивать растения, чтобы стимулировать образование дополнительных клубней;

регулярно удалять сорняки, которые отбирают питание у культуры;

своевременно устранять признаки болезней и вредителей;

использовать для подкормки фосфорные и калийные удобрения.

Применение агроволокна

Мощным катализатором ускорения созревания картофеля является использование агроволокна. Оно создает вокруг растений парниковый эффект, задерживает тепло и влагу, защищая от перепадов температур.

Агроволокно накладывается на гряды сразу после посадки картофеля и фиксируется по краям. Под ним картофель развивается гораздо быстрее - клубни формируются на 2-3 недели раньше обычного.

Кроме того, применение агроволокна защищает ранний картофель от заморозков, вредителей и сорняков. А уборку можно начинать уже в конце июня.

Соблюдая эти несложные агротехнические приемы, вы сможете получить свой ранний и обильный урожай картофеля на 2-3 недели раньше соседей по даче.