Секреты раннего картофеля: как ускорить его созревание и получить урожай быстрее соседей

Каждый дачник мечтает первым собрать урожай картофеля и похвастаться перед соседями. Ведь ранний картофель всегда ценится на рынке выше, да и для собственного стола такие молодые, нежные клубни намного вкуснее. Но как добиться того, чтобы картошка созревала быстрее обычного? Об этом знают не все садоводы.
Для получения раннего урожая в первую очередь нужно подобрать соответствующие сорта картофеля. Скороспелые и среднеранние сорта, такие как Ред Скарлетт, Удача, Ранняя роза, Жуковский ранний, формируют клубни на 60-80 дней раньше, чем поздние сорта.
Кроме того, важно использовать семенной картофель высокого качества, который прошел предпосадочную подготовку.
Сроки посадки также играют большую роль. Ранний картофель высаживают как можно раньше, как только позволяет состояние почвы. В средней полосе это обычно конец апреля - начало мая.
Картофель нужно сажать на хорошо прогретую, рыхлую, плодородную почву, в заглубленные борозды. Это способствует более быстрому прогреванию гребней и лучшему росту клубней.
Кроме того, при уходе за посадками важно:
Мощным катализатором ускорения созревания картофеля является использование агроволокна. Оно создает вокруг растений парниковый эффект, задерживает тепло и влагу, защищая от перепадов температур.
Агроволокно накладывается на гряды сразу после посадки картофеля и фиксируется по краям. Под ним картофель развивается гораздо быстрее - клубни формируются на 2-3 недели раньше обычного.
Кроме того, применение агроволокна защищает ранний картофель от заморозков, вредителей и сорняков. А уборку можно начинать уже в конце июня.
Соблюдая эти несложные агротехнические приемы, вы сможете получить свой ранний и обильный урожай картофеля на 2-3 недели раньше соседей по даче.
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