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Почему летняя подкормка так важна для вишни: секреты ухода, о которых знают не все

Дачники будут удивлены: рассказываем почему стоит подкармливать вишню летом

2:20
Садоводство » Деревья и кустарники

Вишня — одна из самых популярных плодовых культур на дачных участках. Эти деревья ценятся за обильное и вкусное плодоношение, а также за красивый весенний цвет. Но многие садоводы даже не догадываются, что летняя подкормка вишни просто необходима для её здоровья и щедрого урожая.

Дачники будут удивлены: рассказываем почему стоит подкармливать вишню летом
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему вишне так нужна летняя подкормка

В теплое время года вишня активно растет и плодоносит, расходуя при этом большое количество питательных веществ. Если своевременно не восполнять эти запасы, дерево ослабевает, становится более уязвимым к болезням и вредителям, а его урожайность снижается.

Основные причины необходимости летней подкормки вишни:

  • интенсивный рост новых побегов и листвы. Для формирования здоровой кроны дереву требуется достаточное количество азота;
  • закладка цветковых почек на следующий год. Фосфор и калий необходимы для полноценного плодоношения;
  • формирование, наливание и созревание плодов. Этот процесс также требует обеспечения вишни всеми питательными веществами.

Если вишня не будет получать необходимое питание, ее рост ослабнет, а урожай станет скудным и мелким. Более того, такое дерево будет уязвимо к различным грибковым и бактериальным болезням.

Как правильно подкармливать вишню летом

Первую летнюю подкормку вишни проводят сразу после сбора урожая, во второй половине июля. Можно использовать минеральные или органические удобрения.

Оптимальный вариант — внесение комплексного минерального удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. Это поможет восстановить силы дерева после плодоношения и подготовить его к следующему сезону.

Вторую подкормку осуществляют в августе-сентябре, когда вишня начинает готовиться к зиме. Здесь стоит отдать предпочтение органическим удобрениям, таким как перегной, компост или древесная зола. Они не только обеспечат вишню питательными веществами, но и улучшат структуру и плодородие почвы.

Соблюдая эти нехитрые правила ухода, вы сможете сохранить вашу вишню здоровой и ежегодно получать обильные, вкусные урожаи ягод.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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