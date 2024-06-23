Как правильно хранить луковицы луковичных цветов: секреты долговечности

Это единственный правильный способ хранения луковичных цветов

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие любители цветоводства выращивают на своих участках различные луковичные культуры — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии и другие. Эти нарядные растения с яркими цветками каждую весну радуют глаз, но для того, чтобы они успешно цвели, нужно правильно ухаживать за их луковицами осенью.

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Итак, что же необходимо делать с луковицами после выкапывания, чтобы они хорошо перезимовали и вновь порадовали обильным цветением?

Выкопка и просушка луковиц

Луковичные культуры необходимо выкапывать сразу же после того, как их цветение закончится, листья пожелтеют и увянут. Для этого аккуратно выкапывайте луковицы вилами или лопатой, стараясь не повредить их.

Далее луковицы необходимо просушить. Для этого расстелите их на хорошо проветриваемой поверхности в тени, сквозняке или под навесом. Просушивать луковицы следует в течение 2-3 недель, пока они полностью не обсохнут.

Очистка и сортировка

После просушки необходимо очистить луковицы от чешуй, корней и донца. Будьте аккуратны, чтобы не повредить саму луковицу. Все поврежденные, больные и мелкие экземпляры отбраковываются — их лучше выбросить.

Отобранные здоровые луковицы сортируют по размеру. Крупные луковицы оставляют для посадки на следующий год, а средние и мелкие можно использовать для выгонки на срезку.

Правильное хранение

Для долговременного хранения отсортированные луковицы помещают в деревянные ящики, сетчатые мешки или бумажные пакеты. Оптимальная температура для хранения — от 5 до 15°C в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Особое внимание следует уделить влажности — избыток влаги вызывает гниение луковиц, а пересушивание приводит к их усыханию. Регулярно проверяйте хранящиеся луковицы и своевременно удаляйте подгнившие экземпляры.

Соблюдение этих несложных правил по уходу за луковицами после выкапывания позволит вам сохранить их в целости и подготовить к успешной посадке весной.