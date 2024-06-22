Отличный медонос: этот сидерат отпугивает проволочников и привлекает полезных насекомых

Почему стоит посадить фацелию?

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Фацелия — однолетнее растение из семейства Бурачниковых, происходит из Южной и Северной Америки. В нашей стране дачники выращивают три вида фацелии: колокольчатую, крупноцветковую и пижмолистную.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Пчеловоды обожают фацелию за её высокую медоносность. Мёд из фацелии напоминает липовый: светлый, почти белый, ароматный и долго не кристаллизуется. Пчеловоды высевают её 3-4 раза за сезон, чтобы обеспечить цветение до заморозков, так как фацелия переносит понижение температуры до -9-10 ºС.

Фацелия ценится не только пчеловодами, но и садоводами и огородниками. Это отличный сидерат, зелёное удобрение, кормовая и почвопокровная культура. Она улучшает структуру почвы, предохраняет её от выветривания и сохраняет влагу.

Как сидерат, фацелия быстро растёт и даёт обильную зелёную массу. Её можно сеять весной и осенью. Зелёное удобрение готовится просто: свежую зелень нужно скосить, измельчить и закопать в почву. Фитонциды, выделяемые фацелией, подавляют рост сорняков и предотвращают грибковые и бактериальные инфекции.

Фацелия также помогает бороться с вредителями. Она отпугивает проволочников и снижает количество корневых нематод. Аромат растения привлекает насекомых-хищников, которые уничтожают тлю и других вредителей.

Выращивание фацелии не требует особых усилий. Она неприхотлива к почве, лишь бы она не была кислой, и хорошо растёт в тени. Сейте фацелию на глубину 1,5-2 см, используя 2 г семян на 1 м². При необходимости можно проредить посевы.

Цветение фацелии длится почти два месяца. На клумбах и рабатках лучше давать растениям больше пространства. Самая популярная среди фермеров и пчеловодов — фацелия пижмолистная с колосовидными соцветиями небесно-голубого цвета.

Посев фацелии можно проводить весной или осенью. Осенние посевы скашивают до заморозков, а растительные остатки перегнивают за зиму.