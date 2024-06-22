Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные ответили, почему собака подергивает лапами во сне
В России начинают появляться гастрономические столицы
Учёные обнаружили скрытые ДНК-механизмы, стоящие за редкими заболеваниями
Zeekr запретила продавать свои электромобили в России
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
В Минсельхозе ждут подорожания зерна
Базовые характеристики обязательного социального страхования
Доменик Анджелино: если вы выдохлись, нужно перейти на ходьбу
Чтобы огурцы не были горькими, их нужно правильно поливать
Отличный медонос: этот сидерат отпугивает проволочников и привлекает полезных насекомых

Почему стоит посадить фацелию?

2:24
Садоводство » Цветы

Фацелия — однолетнее растение из семейства Бурачниковых, происходит из Южной и Северной Америки. В нашей стране дачники выращивают три вида фацелии: колокольчатую, крупноцветковую и пижмолистную.

Почему стоит посадить фацелию?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Пчеловоды обожают фацелию за её высокую медоносность. Мёд из фацелии напоминает липовый: светлый, почти белый, ароматный и долго не кристаллизуется. Пчеловоды высевают её 3-4 раза за сезон, чтобы обеспечить цветение до заморозков, так как фацелия переносит понижение температуры до -9-10 ºС.

Фацелия ценится не только пчеловодами, но и садоводами и огородниками. Это отличный сидерат, зелёное удобрение, кормовая и почвопокровная культура. Она улучшает структуру почвы, предохраняет её от выветривания и сохраняет влагу.

Как сидерат, фацелия быстро растёт и даёт обильную зелёную массу. Её можно сеять весной и осенью. Зелёное удобрение готовится просто: свежую зелень нужно скосить, измельчить и закопать в почву. Фитонциды, выделяемые фацелией, подавляют рост сорняков и предотвращают грибковые и бактериальные инфекции.

Фацелия также помогает бороться с вредителями. Она отпугивает проволочников и снижает количество корневых нематод. Аромат растения привлекает насекомых-хищников, которые уничтожают тлю и других вредителей.

Выращивание фацелии не требует особых усилий. Она неприхотлива к почве, лишь бы она не была кислой, и хорошо растёт в тени. Сейте фацелию на глубину 1,5-2 см, используя 2 г семян на 1 м². При необходимости можно проредить посевы.

Цветение фацелии длится почти два месяца. На клумбах и рабатках лучше давать растениям больше пространства. Самая популярная среди фермеров и пчеловодов — фацелия пижмолистная с колосовидными соцветиями небесно-голубого цвета.

Посев фацелии можно проводить весной или осенью. Осенние посевы скашивают до заморозков, а растительные остатки перегнивают за зиму.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Эксперты назвали звуки, которые нравятся кошкам
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Жирование томатов: как избежать проблемы и получить богатый урожай
Универсальные способы применения скошенной травы на даче
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Последние материалы
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
В Минсельхозе ждут подорожания зерна
Базовые характеристики обязательного социального страхования
Доменик Анджелино: если вы выдохлись, нужно перейти на ходьбу
Чтобы огурцы не были горькими, их нужно правильно поливать
Что можно брать из отелей, а что запрещено
3 вещи, которые нельзя оставлять в салоне автомобиля летом
Услуга наращивания ресниц: потенциальные риски и противопоказания
Стало известно, почему кошка шипит на хозяина
Почему стоит посадить фацелию?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников