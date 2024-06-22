Уход за картофелем: в июне обязательно проведите эту процедуру — важно для выращивания большого урожая

Как правильно окучивать картошку?

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Июнь — ключевой месяц для ухода за картофелем. В начале месяца мы уже прошли бороной по огороду и подрыхлили землю. Сейчас же наступает самое благоприятное время для окучивания картофеля.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему окучивание так важно?

Во время окучивания мы присыпаем стебли картофеля землей. На этих стеблях образуются дополнительные корни, которые закладывают будущие клубни. Окучивание позволяет увеличить урожай, так как корни получают больше питательных веществ и влаги.

Когда окучивать картофель?

Обычно окучивание проводят два раза за сезон:

• Первый раз, когда ботвы достигает высоты 10-15 см.

• Второй раз через 2-3 недели после первого окучивания.

Дополнительные рекомендации:

Если погода влажная и картофель плохо растет в июле, можно провести третье окучивание. В результате окучивания высота гребня должна составлять 10-15 см, этого достаточно для выращивания большого урожая.