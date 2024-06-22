Обрезка клубники после плодоношения: рассказываем, когда можно и нельзя

Обрезка клубники после плодоношения: нужна ли она?

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

После сбора урожая клубники у многих садоводов возникает вопрос: обрезать ли листья?

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Когда обрезка необходима:

• Заражение болезнями. Если клубника сильно поражена грибковыми болезнями или вредителями, необходимо срезать всю ботву, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

• Старые кусты. Обрезка помогает обновить и омолодить старые кусты клубники. Срежьте куст практически у поверхности почвы.

Когда обрезка не нужна:

• Размножение. Если вам нужны усы для размножения клубники, не обрезайте листья, так как кусты отдают питательные вещества усам.

• Ремонтантные сорта. Не обрезайте листья у ремонтантных сортов клубники, так как они могут принести урожай еще раз в этом сезоне.

Если вы решили обрезать листья клубники, сделайте это сразу после плодоношения. Не затягивайте с обрезкой до конца июля или августа, так как кусты не успеют нарастить новую зеленую массу и будут плохо плодоносить в следующем году.