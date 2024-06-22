Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая

Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В июне лук активно наращивает зеленую массу, что обеспечивает хороший урожай крупных луковиц. Правильная подкормка в это время особенно важна.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные правила подкормки лука в июне:

• Азот. В конце июня луку необходим азот для роста зелёной массы.

• Органические удобрения. Коровяк — отличный источник азота и микроэлементов для лука. Разведите 1 литр коровяка в 10 литрах воды и поливайте лук по влажной почве.

• Зола. Зола богата фосфором, калием, магнием и другими полезными веществами, необходимыми для развития луковицы. Поливайте лук зольным раствором (1 стакан золы на 10 литров воды) через 5 дней после подкормки коровяком.

Дополнительные советы:

• Если у вас нет коровяка и золы, воспользуйтесь комплексным минеральным удобрением, например, нитроаммофоской, которое содержит азот, фосфор и калий.

• Поливайте лук удобрениями только по влажной почве, чтобы не повредить корневую систему.

• Следите за состоянием лука: если листья бледные или вялые, значит им не хватает питательных веществ.