Пернатые, хвостатые и рогатые соседи: стоит ли заводить живность на даче?

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Плюсы и минусы сельхозживотных на даче

2:34
Садоводство » Советы

Дача — это не только идеальное место для выращивания овощей и ягод, но и возможность завести собственную небольшую "ферму". Многие садоводы с удовольствием разводят на своих участках разнообразных животных, от кур до коз. Но так ли это целесообразно и стоит ли заводить живность на даче?

Плюсы и минусы сельхозживотных на даче
Фото: flickr.com by mazaletel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рассмотрим основные преимущества и недостатки содержания домашних питомцев на дачном участке.

Плюсы содержания живности на даче

1. Натуральные продукты. Вы всегда будете обеспечены свежими яйцами, молоком, мясом и другими полезными продуктами домашнего производства.

2. Полезная работа. Забота о животных приучает детей к ответственности и трудолюбию. Они с радостью будут участвовать в уходе за питомцами.

3. Экологичное удобрение. Навоз или помет домашней живности отлично подходит в качестве органического удобрения для грядок и цветников.

4. Дополнительный доход. Излишки продукции можно продавать или обменивать на что-то необходимое.

5. Компания и умиротворение. Наблюдение за ласковыми козочками, резвящимися утятами или кукарекающими петухами доставляет истинное удовольствие и способствует релаксации.

Минусы содержания живности на даче

1. Дополнительные трудозатраты. За животными нужен тщательный уход — кормление, уборка, обеспечение условий содержания.

2. Финансовые вложения. Потребуются расходы на строительство загонов, покупку кормов, ветеринарное обслуживание питомцев.

3. Ограничение свободы передвижения. Наличие "живого уголка" на даче может помешать свободно передвигаться по участку.

4. Риск распространения болезней. При несоблюдении санитарных норм домашние животные могут стать источником инфекций.

5. Сложности с транспортировкой. Перевозка кур, коз или других питомцев на дачу и обратно потребует дополнительных усилий.

Таким образом, решение о заведении живности на даче зависит от ваших возможностей, целей и предпочтений. Если вы готовы взять на себя дополнительные обязанности и расходы, то небольшое подсобное хозяйство на участке способно принести массу пользы и удовольствия.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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