Яркие цветы вне правил: самые необычные сорта хризантем

Делимся сортами хризантем, которые захочется посадить

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хризантемы — одни из самых популярных осенних цветов. Эти роскошные, разнообразные по форме и окраске соцветия долгие годы остаются любимцами садоводов и озеленителей. Но помимо классических сортов существуют и куда более необычные, удивительные виды хризантем.

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Предлагаем вам познакомиться с самыми яркими и экзотическими разновидностями этих шикарных осенних цветов.

Хризантемы-помпоны

Один из самых "пушистых" и нарядных типов хризантем — помпонные. Их соцветия представляют собой идеально округлые шары, плотно усыпанные мелкими лепестками.

Популярные сорта помпонных хризантем:

"Сноубол" — с белоснежными шарами цветков;;

"Сноубол" — с белоснежными шарами цветков;; "Сансет" — с оранжево-жёлтыми пушистыми шарами;

"Эльфийские огоньки" — с яркими малиновыми цветками.

Хризантемы-спайдеры

Причудливые и экстравагантные "паучьи" хризантемы с необычайно длинными, узкими и закрученными лепестками никого не оставят равнодушным.

Самые яркие представители этого типа:

"Хоумран" — с густомахровыми сиренево-синими цветками;

"Мона Лиза" — с экзотическими зеленовато-желтыми соцветиями;

"Скайуокер" — с ярко-оранжевыми, необычайно длинными лепестками.

Хризантемы-кактусы

Не менее экзотично и эффектно выглядят кактусовидные хризантемы с трубчатыми, бахромчатыми или зазубренными лепестками.

Интересные сорта этого типа:

"Огненный шар" — с рыжими, похожими на лисий хвост лепестками;

"Снежные шары" — с пушистыми белыми шарами соцветий;

"Огненные драконы" — с оранжевыми, причудливо закрученными лепестками.

Есть у хризантем и другие необычные разновидности: анемоновидные, гигантские, корейские и многие другие. Выбирая их для своего сада, вы можете создать яркую и запоминающуюся осеннюю композицию.