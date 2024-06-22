Яркие цветы вне правил: самые необычные сорта хризантем

Хризантемы — одни из самых популярных осенних цветов. Эти роскошные, разнообразные по форме и окраске соцветия долгие годы остаются любимцами садоводов и озеленителей. Но помимо классических сортов существуют и куда более необычные, удивительные виды хризантем.
Предлагаем вам познакомиться с самыми яркими и экзотическими разновидностями этих шикарных осенних цветов.
Один из самых "пушистых" и нарядных типов хризантем — помпонные. Их соцветия представляют собой идеально округлые шары, плотно усыпанные мелкими лепестками.
Причудливые и экстравагантные "паучьи" хризантемы с необычайно длинными, узкими и закрученными лепестками никого не оставят равнодушным.
Самые яркие представители этого типа:
Не менее экзотично и эффектно выглядят кактусовидные хризантемы с трубчатыми, бахромчатыми или зазубренными лепестками.
Интересные сорта этого типа:
Есть у хризантем и другие необычные разновидности: анемоновидные, гигантские, корейские и многие другие. Выбирая их для своего сада, вы можете создать яркую и запоминающуюся осеннюю композицию.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.