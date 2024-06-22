Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России выйдут документальные фильмы про Диану Арбенину, Басту и Децла
Эксперты ответили, когда кошка вас не узнает
Вакцину от рака, возможно, будут испытывать на пациентах-добровольцах в 2025 году
Два средства, которые помогут сократить появление темных кругов под глазами
Почему чай полезен для здоровья?
Морковный смузи: дети будут в восторге
Учёные нашли подтверждение теории относительности Эйнштейна
Родион Газманов опубликовал чёрно-бело фото с мамой
Суточное потребление газа в РФ достигло рекорда
Яркие цветы вне правил: самые необычные сорта хризантем

Делимся сортами хризантем, которые захочется посадить

1:59
Садоводство » Цветы

Хризантемы — одни из самых популярных осенних цветов. Эти роскошные, разнообразные по форме и окраске соцветия долгие годы остаются любимцами садоводов и озеленителей. Но помимо классических сортов существуют и куда более необычные, удивительные виды хризантем.

Делимся сортами хризантем, которые захочется посадить
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Предлагаем вам познакомиться с самыми яркими и экзотическими разновидностями этих шикарных осенних цветов.

Хризантемы-помпоны

Один из самых "пушистых" и нарядных типов хризантем — помпонные. Их соцветия представляют собой идеально округлые шары, плотно усыпанные мелкими лепестками.

  • Популярные сорта помпонных хризантем:
    "Сноубол" — с белоснежными шарами цветков;;
  • "Сансет" — с оранжево-жёлтыми пушистыми шарами;
  • "Эльфийские огоньки" — с яркими малиновыми цветками.

Хризантемы-спайдеры

Причудливые и экстравагантные "паучьи" хризантемы с необычайно длинными, узкими и закрученными лепестками никого не оставят равнодушным.

Самые яркие представители этого типа:

  • "Хоумран" — с густомахровыми сиренево-синими цветками;
  • "Мона Лиза" — с экзотическими зеленовато-желтыми соцветиями;
  • "Скайуокер" — с ярко-оранжевыми, необычайно длинными лепестками.

Хризантемы-кактусы

Не менее экзотично и эффектно выглядят кактусовидные хризантемы с трубчатыми, бахромчатыми или зазубренными лепестками.

Интересные сорта этого типа:

  • "Огненный шар" — с рыжими, похожими на лисий хвост лепестками;
  • "Снежные шары" — с пушистыми белыми шарами соцветий;
  • "Огненные драконы" — с оранжевыми, причудливо закрученными лепестками.

Есть у хризантем и другие необычные разновидности: анемоновидные, гигантские, корейские и многие другие. Выбирая их для своего сада, вы можете создать яркую и запоминающуюся осеннюю композицию.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Ещё одна ФАБ-3000 с УМПК разнесла пункт с личным составом ВСУ Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Адвокат Добровинский считает, что Михаил Ефремов не будет участвовать в СВО
Тренер по триатлону рассказал, как накачать упругие ягодицы
Автовладельцы недовольны льготами для электромобилей и ожидают их сокращения
Стало известно, что значит, когда кошка спит у головы человека
Стало известно, почему нельзя называть собаку человеческим именем
Пенсионерка из Благовещенска потеряла квартиру из-за мошенников
Как "реанимировать" клубнику после плодоношения
Российская туристка предупреждает о мошенничествах в Турции
Рецепт острой заправки для салата из чёрного перца и куркумы
Как не набрать лишний вес в отпуске в отеле "всё включено"?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников