Рассказываем, как ухаживать за клубникой после того, как закончился сбор урожая

Клубника — одна из наиболее популярных ягодных культур на дачных участках. Эти яркие, ароматные и вкусные плоды радуют садоводов обильным урожаем каждый год. Но рано или поздно даже самые продуктивные кусты клубники перестают плодоносить так, как хотелось бы.
Что же делать в этом случае, чтобы "реанимировать" растения и вернуть их к обильному цветению и ягодному изобилию? Рассказываем, как правильно ухаживать за клубникой после периода плодоношения.
Сразу после окончания сбора ягод нужно тщательно ухаживать за кустами клубники. Это поможет им восстановить силы и подготовиться к новому плодоношению.
Чтобы провести "реанимацию", выполните следующие действия:
1. Обрезка листьев. Удалите все старые, засохшие и поврежденные листья. Это стимулирует рост новой здоровой зелени.
2. Очистка от сорняков. Тщательно прополите клубничные грядки, чтобы сорняки не забирали у растений питательные вещества.
3. Мульчирование. Замульчируйте приствольные круги растений торфом, опилками или скошенной травой. Это сохранит влагу в почве и предотвратит появление сорняков.
4. Полив и подкормка. Обильно полейте клубнику и внесите комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Это восстановит силы растений.
Кроме этих первоочередных мер после сбора урожая, за клубникой нужно продолжать тщательно ухаживать на протяжении всего года:
Если клубника растёт на одном месте более 3-4 лет, её нужно пересаживать. Это омолодит растения и восстановит их продуктивность.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете легко "реанимировать" клубнику, вернуть её к активному плодоношению и наслаждаться богатыми урожаями ароматных ягод из собственного сада.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.