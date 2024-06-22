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Рассказываем, как ухаживать за клубникой после того, как закончился сбор урожая

Как "реанимировать" клубнику после плодоношения

2:23
Садоводство » Плодовые

Клубника — одна из наиболее популярных ягодных культур на дачных участках. Эти яркие, ароматные и вкусные плоды радуют садоводов обильным урожаем каждый год. Но рано или поздно даже самые продуктивные кусты клубники перестают плодоносить так, как хотелось бы.

Как "реанимировать" клубнику после плодоношения
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Что же делать в этом случае, чтобы "реанимировать" растения и вернуть их к обильному цветению и ягодному изобилию? Рассказываем, как правильно ухаживать за клубникой после периода плодоношения.

Уход сразу после сбора урожая

Сразу после окончания сбора ягод нужно тщательно ухаживать за кустами клубники. Это поможет им восстановить силы и подготовиться к новому плодоношению.

Чтобы провести "реанимацию", выполните следующие действия:

1. Обрезка листьев. Удалите все старые, засохшие и поврежденные листья. Это стимулирует рост новой здоровой зелени.

2. Очистка от сорняков. Тщательно прополите клубничные грядки, чтобы сорняки не забирали у растений питательные вещества.

3. Мульчирование. Замульчируйте приствольные круги растений торфом, опилками или скошенной травой. Это сохранит влагу в почве и предотвратит появление сорняков.

4. Полив и подкормка. Обильно полейте клубнику и внесите комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Это восстановит силы растений.

Дальнейший уход в течение года

Кроме этих первоочередных мер после сбора урожая, за клубникой нужно продолжать тщательно ухаживать на протяжении всего года:

  • регулярно поливать, особенно в жаркую погоду;
  • вносить органические и минеральные подкормки;
  • своевременно удалять усы, цветоносы и старые листья;
  • защищать грядки от сорняков, вредителей и болезней.

Если клубника растёт на одном месте более 3-4 лет, её нужно пересаживать. Это омолодит растения и восстановит их продуктивность.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете легко "реанимировать" клубнику, вернуть её к активному плодоношению и наслаждаться богатыми урожаями ароматных ягод из собственного сада.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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